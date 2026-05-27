同樣預算卻差14坪！永慶房屋揭七都千萬購屋坪數差異

▲永慶指出，近一年台北市千萬元內的住宅交易占比僅占10.4%，平均坪數也僅13.6坪。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

一千萬元是不少首購族踏入房市的關鍵預算門檻。究竟千萬元以內的預算，在七都能買到多大坪數的住宅？永慶房產集團統計近一年七都千萬元以下成屋交易數據，發現臺北市千萬元以下交易占比僅10.4%，平均坪數也僅13坪左右；反觀中南部各都，千萬元以下交易占比普遍超過五成，且平均可享有24坪以上的居住空間，落差相當懸殊。

臺北千萬內僅買13坪 高房價壓縮空間

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，臺北市房價長期居高不下，千萬元內的產品多以套房或小坪數、高屋齡的公寓為主，可選擇的物件相對稀少，因此交易量有限。此外，臺北市千萬元以下的住宅，往往集中於文山、士林、北投等房價相對平實的行政區，精華區幾乎難以覓得，這也是交易量偏低的主因之一，對於預算有限、又想留在臺北生活的首購族來說，選擇空間仍相當受限，不少人因此轉而考慮外溢至新北市或桃園市購屋。

新北、桃園磁吸脫北客 千萬內輕鬆入手兩房

臺北市房價高不可攀，許多首購族和換屋族在臺北市千萬元預算內能選擇的物件十分有限，往往只能退而求其次選擇套房或小坪數產品，因此也有不少購屋族選擇「脫北」，將目光移往新北市與桃園市。陳金萍表示，新北市捷運路網成熟、生活機能完善，生活圈與臺北高度重疊，通勤便利性幾乎不輸市區；桃園市則受惠於機場捷運串聯、重劃區持續開發，以及航空城、臺積電等重大產業題材加持，就業機會持續擴增。

陳金萍進一步指出，新北市逾22坪、桃園市逾27坪的平均坪數，意味著千萬元以內的預算，在這兩個縣市已可對應到格局完整的兩房產品，相較臺北市平均13.6坪的空間，新北、桃園選擇更多、坪數更大，這也是脫北購屋族持續湧入的誘因之一。

中南部兩房起跳優勢明顯 臺南高雄CP值最突出

陳金萍指出，中南部三都的共同特色在於，千萬元以內的預算，幾乎可直接對應到兩房甚至更大格局的住宅產品，「2房起跳」是基本，甚至有機會達到2+1房或3房左右。

陳金萍表示，臺中市自住需求長期強勁，七期重劃區帶動周邊房價上揚，但外圍如北屯、南屯等區域仍有相對平實的中古大樓可供選擇，吸引在地首購族積極進場。臺南、高雄原本土地取得成本、房價基期相對於北部來說較低，加上住宅供給量充裕等因素，雖然整體房價已較過去明顯上漲，仍有相當比例的物件落在千萬元以內。陳金萍強調，以2字頭的單價換算，臺南與高雄的千萬元預算可對應到逾27坪的居住空間，對於重視居住品質、希望一步到位擁有寬裕格局的購屋族而言，中南部市場在CP值上仍極具優勢。