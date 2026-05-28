00929太狂！單日飆6.35％、今年漲幅58％　財經雪倫驚呼：偽裝的主動式ETF

▲台股強勢上攻，帶動ETF同步勁揚。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

台股強勢上攻，高股息ETF也跟著點火，復華台灣科技優息（00929）表現尤為凌厲。財經粉專「財經雪倫」形容，00929漲勢宛如「偽裝的主動式ETF」，今年以來至今，不含息報酬高達58％，成績相當亮眼。

台股5月25日跳空開高，一舉攻破43,000點大關，帶動ETF同步勁揚。根據MoneyDJ資料顯示，00929當日大漲6.35％，不僅勝過主動式台股ETF，表現甚至媲美2倍槓桿型台股ETF。

財經雪倫指出，00929當日之所以強勢大漲，若進一步拆解前十大成分股表現，就能看出端倪。包括聯電、聯發科、力成、光寶科、仁寶等多檔持股攻上漲停，大立光也大漲8.6％，在主要持股齊揚推升下，00929自然成為一檔「會飆」的ETF。

00929原本以「科技高息」、「月月配」打開市場知名度，不過，過去部分投資人擔心，每月配息可能壓抑淨值表現，對此，財經雪倫指出，00929調整指數策略後，成分股組合明顯轉向更具成長性的科技權值股與強勢電子股，不僅配息逐步回升，資本利得表現也相當突出。

以5月25日收盤價28.80元計算，若投資人自掛牌價15元一路持有至今，帳上含息報酬率已達117.8％；若從今年初持有至今，帳上不含息報酬率也有58％。顯示00929在科技股行情推升下，不只擁有穩定配息，也同步享有股價上漲帶來的資本利得空間。