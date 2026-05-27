永慶房屋盤點北市十大吸金商圈房市　東區單價衝破百萬大關

▲2025年上半年台北市商家總營業額最高的十大商圈中，「西湖商圈」周遭住宅成交單價75萬元，在十大商圈中相對親民。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

商圈匯聚人流，擁有豐富就業機會與良好生活機能，帶動周邊成為房市交易活絡，且資產保值性強的區域。永慶房產集團盤點2025年上半年台北市商家總營業額最高的十大商圈，由「西湖商圈」奪下吸金王寶座，「信義計畫區百貨商圈」則位居第二。進一步觀察周邊房市，具備親民總價優勢的「中山商圈」年成交362戶最為熱銷；而「東區商圈」住宅單價已衝破百萬大關，顯示核心商圈的地段價值依然穩固。

西湖商圈產值斷層領先！ AI產業聚落帶動房市剛需

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，根據稅籍登記制度，企業總部營收也會納入商家總營業額計算，因此擁有台達電全球總部、輝達研發中心坐落的「西湖商圈」，2025年上半年以4,721億元的商家總營業額位居第一。這類高科技產業聚落不僅創造驚人產值，更磁吸大量高薪人才移入，強勁就業動能進而轉化為紮實的購屋需求。觀察周圍房市，西湖商圈住宅平均單價落在75萬元，在十大商圈中價格相對親民。對於想就近入主高薪產業聚落的科技新貴而言，是極具CP值的購屋選擇。

1800萬入主中山商圈！ 低總價小宅讓首購族一圓購屋夢

除了高產值的科技聚落，生活機能成熟、具備低總價優勢的商圈更受首購族青睞。其中「中山商圈」2025年成交量高居十大商圈之冠，平均總價約1,865萬元，與萬華街區商圈同為榜上唯二低於兩千萬門檻的指標商圈，交易量卻多出近一倍。

陳金萍指出，中山商圈緊鄰晴光美食聚落與圓山花博綠地，以中山北路三段、農安街與雙城街一帶為軸心，該區擁有密集就業人口與全天候生活機能，使其具備優異的抗跌保值性。即便單價已站上8字頭，但由於產品規劃以中小坪數為主，有效將總價控制在年輕族群可負擔的範圍，成功吸引首購族進場，成為北市熱度最高的購屋熱點。

東區單價衝破百萬大關！ 南京復興雙捷優勢地段價值穩固

另一方面，位於市中心核心的「東區商圈」住宅單價已站上106.5萬元，正式突破百萬大關。陳金萍分析，東區商圈受惠大巨蛋營運與指標性都更案帶動，商業機能回流，不僅吸引國際品牌紛紛進駐，也讓周邊房市雨露均霑。

同樣表現強勁的「南京復興捷運站」周邊商圈，平均單價達 98.6 萬元。陳金萍說明，南京復興具備文湖線、松山新店線雙捷運交會優勢，區域內商辦林立，有龐大的高薪白領族群支撐在地房市，使該區抗跌保值性極強。這類商圈雖購屋門檻較高，但憑藉「地段」與「交通樞紐」加持，依然是高端置產與換屋族群的不敗首選。