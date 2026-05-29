00929漲瘋了！一天飆6.35％勝過去年全年股添樂揭狂飆原因

▲台股頻頻改寫歷史新高，不論主動式或被動式ETF，也幾乎跟隨大盤創新高。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

台股5月25日強勢大漲1,376點，指數改寫歷史新高，帶動ETF同步勁揚，不論主動式或被動式ETF，也幾乎跟隨大盤創新高。投資達人「股添樂」指出，當日漲勢最瘋狂的，莫過於復華台灣科技優息（00929），一天就大漲6.35％，關鍵在於成分股出現明顯「落後補漲」行情。

股添樂指出，00929去年全年漲幅僅約4.95％，但5月25日單一交易日便大漲6.35％，一天漲幅就超越去年全年表現。主要原因在於，00929共50檔成分股中，當日就有10檔亮燈漲停，包括聯電、聯發科、力成、環球晶、光寶科、仁寶、宏碁、順達、頎邦、日電貿等。這些個股多屬先前漲勢相對落後的科技高股息標的，隨著AI行情擴散，資金也開始輪動至這批具補漲空間的成分股。

他認為，00929去年底歷經指數大幅調整後，成分股結構與投資體質已明顯不同。今年以來短短不到半年，漲幅已超過60％，表現幾乎不像高股息ETF。事實上，00929這波主升段自4月啟動，近兩個月漲幅達56％；相較之下，00929自掛牌以來至今年3月底，歷經約2年10個月，累計漲幅僅約46％，凸顯本波漲勢相當凌厲。

換言之，即使投資人過去從未布局00929，若能在今年4月行情啟動後進場，短短兩個月的績效，已超越過去兩年多的累積表現。不過，股添樂也感嘆，這正凸顯投資最考驗耐心之處，許多投資人未必熬得過漫長盤整期，往往在行情真正發動前就已先行出場，錯過這段快速噴出的主升行情。

至於高股息ETF落後補漲行情是否已經結束，股添樂認為，目前還沒結束，後續仍有表現空間。他指出，手中仍持有高股息ETF的投資人，沒有必要急著換車，因為高股息ETF開始活躍的時間可能才剛開始，後續配息表現也有機會逐步轉趨大方。