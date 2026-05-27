兆豐金Q1獲利年增17％　總座談整併3大評估要素

▲兆豐金總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

財政部推動官股投信四合一有了初步成果，官股整併再度成為市場焦點，今（27）日兆豐金法說，法人關切其對於金控整併的看法，總經理張傳章表示，對於併購一事始終保持審慎且開放的態度，案件評估放在資產品質、整合順利程度，以及長期獲利貢獻度等三大面向。

兆豐金第一季稅後淨利達93.97億元，年增17%，每股盈餘為0.63元，銀行以外貢獻度由去年同期12.63%，一舉衝破26%。

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從獲利結構來看，兆豐金第一季成長動能明顯轉向多元化，淨利息收益年增6%，維持基本盤；手續費收入大幅成長31%，交易收益也年增13%，整體獲利來源更均衡，市場波動下的抗震能力同步提升。

銀行稅後淨利達70.8億元，主要受惠於利差持續擴大及資產規模穩定成長。第1季淨利差（NIM）季增8bp至0.95%，帶動淨利息收益（NII）年增4%。平均放款與存款餘額分別達2.5兆元及3.3兆元，年增率為7%及4%；其中，放款動能主要來自半導體與電子產業景氣延續，以及企業跨境資金配置需求持續升溫，進一步支撐獲利成長。

財富管理動能持續放大。目前高資產客群（HNW）資產管理規模（AUM）已達2,561億元，年增17%；財富管理淨手續費收入達13.65億元，年增27%，並進一步推動銀行子公司整體淨手續費收益年成長15%，成為銀行下一階段的重要成長來源。

非銀行子公司表現更為突出，當中，證券子公司受惠資本市場回溫，第1季稅後淨利13.46億元，年增高達422%，增幅最為亮眼；票券子公司8.27億元、年增52%，持續維持市場領先地位；產險子公司2.33億元、年增10%，工程險與健康險表現穩定。

此外，兆豐金近年積極推動子公司共同行銷，效益逐步浮現，第一季產險跨售保費占比達10.6%；銀行引介證券的複委託業務占比，由去年底14%提升至21%，台股共銷占比亦達9%，集團整合綜效正在擴大。

