00919 第2季配息將開獎　專家提3原因估上調至0.80 ～ 0.82 元

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／棒棒的理財失控週記

00919 即將開牌！第二季會配多少？

台股最近熱成這樣，大家最關心的 00919 第二季配息也馬上要在 6 月初公告了！現在股價都衝到 27.93 元新高了，這次配息會不會縮水？到底配多少才合理？今天不瞎猜，直接幫大家掀開 00919 目前的 3 大底牌，個人預測，這次有機會衝上【0.80 元 ～ 0.82 元】！

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或許很多人保守預測將持平 0.78 元，但個人認為以投信歷次的配息拿捏心理，往 0.80 - 0.82 元 試探的機率非常高！原因有三個：

守住 11% 的「市價防衛線」

5/26 最新股價已經飆到 27.93 元，高股息天王最重視的就是「年化殖利率 11%」的招牌。

如果這季縮水或只拿 0.72 元，年化殖利率會掉到 10.3% 左右，要完美維持 11% 以上的吸金神話，配息金額非往上調不可！

大金庫滿到出來！「資本損益平準金」高達 12.58 元

翻開最新淨值組成，00919 的基本面額 15 元、收益平準金 0.45 元，但資本損益平準金居然高達 12.58 元！

上一季0.78 元的配息，100% 用免稅的「資本利得」 來發 ，如今帳上還有這麼深的子彈，要拉高配息根本輕而易舉。

6 月除權息旺季，成分股股利收入準備大進補

緊接著 6 到 8 月，台股 40 檔成分股的現金股利會源源不絕灌進來。

在成分股股息即將進帳、帳上又滿滿都是資本利得的前提下，投信絕對有實力在第二季開啟「雙引擎」，把配息金額再往上推一階！

結論：

上一季拿到 100% 免稅、免二代健保補充保費的 0.78 元，已經讓存股族爽到合不攏嘴了。

這次如果真的開出 0.8 元以上，以目前 27.93 元的價位來看，單季殖利率逼近 2.9%（年化直接衝破 11.5%），相信又將引起一股溢價搶購熱潮！

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