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史大最大IPO想上車？SpaceX特殊規則曝光「進場時機」先等等

▲▼ SpaceX星艦巨型火箭完成第10次試飛。（圖／路透）

▲SpaceX星艦巨型火箭先前完成第10次試飛。（圖／路透）

記者萬玟伶／綜合報導

全球投資市場近年都在問，「下一個AI、下一個Nvidia在哪裡？」近日， SpaceX從火箭發射、Starlink衛星網路到馬斯克話題效應，都讓市場把這家公司視為可能改變科技產業版圖的重量級企業。只是，真正值得注意的可能不是上市第一天股價會漲多少，而是SpaceX這次準備採用一套不同於傳統IPO的「提前解禁」機制。這也代表，上市後前半年股價可能比市場原本預期更容易出現大幅波動。

外媒The Motley Fool解釋，一般IPO都會設有「Lockup（禁售期）」制度，主要限制公司內部人士在上市後一段時間內不能出售持股。通常對象包括高階主管、董事、持股超過10%的大股東，以及部分掌握公司未公開資訊的員工。

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市場常見的禁售期大約是180天，也就是約半年時間。原因很簡單，如果大量內部人士在上市後立刻賣股，市場流通股數突然增加，可能對股價造成衝擊，因此會先限制出售。

不過，SpaceX這次並未完全採取傳統模式，而是設計成「分批解禁」。根據SpaceX公開文件，部分符合資格的內部人士，在公司公布第一份季財報後，就能先出售20%持股。如果公司A類普通股股價相較IPO價格上漲30%以上，且在後續10個交易日內至少維持5天，還可再額外出售10%。

接下來，在IPO後第70天、第90天、第105天、第120天以及第135天，內部人士還能各自再出售7%的持股。之後等到公布9月底季度財報時，可再出售28%持股；直到上市滿180天後，所有持股才完全解除限制。

值得注意的是，馬斯克本人並不適用這套提前出售機制。根據文件內容，馬斯克持有約12.3%的A類股票，但本人仍受到更長時間限制。部分大型股東也將受到366天限制。

市場之所以特別關注這項安排，是因為內部人士賣股往往會直接影響股價。過去許多熱門IPO上市時，市場因擔心錯過機會（FOMO）而湧入買盤，股價短時間快速上漲，但後續隨著市場逐漸消化公司財務狀況，加上禁售期解除，股價開始承受壓力。

而SpaceX內部人士持有超過20%的A類股票，即使不是所有人都會出售，未來3個月至12個月之間，仍可能有大量股票逐步進入市場。

不過，分批解禁也可能產生另一個效果。原本180天到期時可能出現一次大規模賣壓，現在改成多次釋放，代表賣壓被拆散，但市場波動可能提前出現。

此外，由於納斯達克100指數（NASDAQ-100）規則調整，SpaceX最快可能在上市後15天就符合納入資格。一旦真的被納入，追蹤指數的ETF和基金可能必須同步買進，也可能抵消部分賣壓。

SpaceX什麼時候適合進場？
外媒整理，若根據目前公開資訊與文件內容觀察，市場可能出現幾個時間點：

第一階段：IPO上市首日至前15天
市場情緒最熱，容易受到FOMO買盤推動，波動通常最大。

第二階段：上市70天至135天
分批解禁開始陸續出現，市場可能反覆消化內部人士賣壓。

第三階段：180天後
全部禁售限制結束，市場已完成內部賣壓與指數納入調整，股價可能更接近真實供需。

關鍵字： SpaceXIPO馬斯克禁售期投資策略

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