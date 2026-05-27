海難事件引水人未執行救助卻收高額費用　船代會全聯會要求合理化

▲顏銘傳(中)指出海難事件引水人未執行救助卻收高額費用的不合理現象。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

高雄市船務代理公會理事長顏銘傳今(27)日在船務代理公會全國聯合會上提案指出，遇到海難事件時，引水人不是救助人，而引水人協會卻對相關案件訂出每總噸收費100元辦法，如果是1.1萬箱貨櫃船，約11萬總噸，要付出1100萬元，有漫天開價之嫌，引水人既非救助人，兩者身分及任務不同，將要求明日航港局召開的會議上能做出合理裁示。

公會指出，依引水法第二條規定，引水人是在港埠執行領航業務的人，海商法第106條規定救助人，是對船上財務施救而有效果之人，在實務上救助人多由船方委請，與船方簽訂L O F救助契約之人。所以引水人與船東訂約執行海難救助任務，就不再具備引水人的身分，無引水費率適用的問題。

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引水人的領航業務都在港埠內進行，港外即無引水業務及費率之使用。經海難救助準備進港的船舶，不論有無動力，都適用引水費率，而無考量海難救助之因素。

海難救助依海商法第103及105條規定，是要支付海難救助報酬，依法這是由當事人雙方協議或由仲裁或法院判決決定。不宜另訂救助費率，以免與現行海商法發生抵觸。

引水法第2條本法所稱引水人，係指在中華民國港埠、沿海、內河或湖泊執行領航業務之人，海商法第103條，對於船舶或船舶上財物施以救助而有效果者，得按其效果請求相當之報酬。海商法第105條，救助報酬由當事人協議定之，協議不成時，得提付仲裁或請求法院裁判之。

「英國勞氏協會標準救助合約」（Lloyd's Open Form，簡稱LOF）是國際海事界最通用的標準海事救助合約。它的核心原則是著名的「無效果，無報酬」（No cure, no pay），即救助方若未能成功挽救船舶或貨物，則無法獲得任何報酬。

船舶一旦發生海難，可能會棄船，可能僱人救助，也可能有其他船舶主動實施救助。海難救助行為實施完畢後，船舶所有人或者貨主就會面臨到施救人(Salvor)的報酬請求。報酬請求權的依據有兩類－契約或法律，原則上如果有契約就只能依契約請求報酬，只有在沒有契約的情況下，才能依照法律請求報酬。

2011年勞氏海難救助合約標準格式(Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement簡稱LOF 2011)是國際間常用的契約範本。對救助報酬採「無效果即無報酬」(No cue, no pay)為原則，但對於避免因為船貨對環境造成損害的救助，就算沒有效果，也可以請求「特別補償」(Special compensation)。

即便沒有特別簽屬救助合約，如果船舶所有人與施救人在實施救助之前，雙方有電報、傳真、通信等等文書往來，商討如何對船舶實施救助。這時候法院也可能認定雙方之間成立「承攬契約」，而請求承攬報酬（例如「東方上將輪」案，最高法院89年度台上字第1034號民事判決）。

如果沒有契約，就只能依照法律規定。我國海難救助規定在海商法第5章，報酬的請求原則跟LOF2011相同，不同的是依海商法的請求必須嚴格符合「海難救助」的定義。在「海昇輪」案（最高法院92年度台上字第2478號民事判決），法院就作出了定義：「所謂海難救助，係指無救助契約存在，無法律上之義務，對於遭遇海難之人、船舶或船舶上財物，加以救援，使得脫險而言。茍危險已因時過境遷而不復存在，遇難之船舶或其上財物將不致續有損害發生，即無『危險』可得脫離，自無海商法有關『海難救助』規定適用之餘地。」

也就是引水人要去救船，執行救助人的任務，非常歡迎，事後可以跟船東索要酬。但引水人不能沒有實際執行救助任務，卻在難船到港之際，假借引水之名，額外要求收取所謂救助費率之引水費，此亦與引水法29條引水費率之規定不符。