台股爆天量闖關4萬4千點　外資續買381億元、狂敲力積電7萬張

▲外資今大買力積電逾7萬張。（圖／翻攝自google map）
記者巫彩蓮／台北報導
美國科技股走揚激勵下，今（27）日台股震盪收高，站上4萬4千點大關，成交金額再創1.55兆天量，外資買超381億元呈現連五買，美光大漲，外資強力回補記憶體力積電（6770）7萬4224張，居單日買超第一名個。
聯發科（2454）、台達電（2308）今日盤中同刷漲停，成為多頭指標，今日台股盤中一度大漲逾千點，最高來到44818.25點，終場漲點收斂，上漲731.43點或漲幅1.68%，以44256.8點作收，成交金額為1.55兆。
根據證交所統計資料顯示，外資買超381.28億元，合計五個交易日買超金額2596億元；投信由買轉賣42.76億元；自營商賣超30.88億元，其中自行買賣部分賣超5.27億元，避險方面賣超25.61億元，合計三大法人買超307.64億元。
今日外資買超前十大個股、張數，分別力積電7萬4224張、富邦金（2881）4萬5956張、南亞（1303）4萬5684張、群創（3481）3萬1655張、國泰金（2882）2萬3092張、聯電（2303）2萬1529張、仁寶（2324）2萬55張、鴻海（2317）1萬9616張、華邦電（2344）1萬4773張、陽明（2609）1萬4528張。
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