人要吃飯AI需要電　黃仁勳喊話蔣萬安「我們需要更多電力」

記者趙蔡州／綜合報導

輝達（NVIDIA）27日在北士科T17、T18基地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳除宣布輝達持續投資台灣外，也當場向台北市長蔣萬安喊話，強調AI時代需要大量能源支撐，台灣若想搭上產業革命列車，就必須擴充能源供給，「人類員工需要米飯，AI員工需要的是電力，我們需要更大量的電力」。

▲執行長黃仁勳喊話蔣萬安「我們需要更大量的電力」。（圖／記者李毓康攝）

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台灣成AI革命核心 投資額成長10倍

黃仁勳表示，台灣近年發展速度驚人，輝達4、5年前每年在台投資規模約100億至150億美元，如今已擴大到1000億至1500億美元，帶動整體產業鏈快速成長，也推升台灣科技生態系持續壯大。

他提到，輝達即將舉辦GTC Taipei，許多合作夥伴都參與其中，一同推進AI發展。他也形容，台灣如今已成為「AI革命的中心」，無論晶片、封裝，甚至AI超級電腦，許多關鍵技術都誕生於此。

黃仁勳向蔣萬安喊話 「我們需要更多的電力」

黃仁勳接著將把話題轉向能源議題，並直接對台下出席活動的蔣萬安表示，AI時代不只需要人力，未來還會整合機器人與AI系統，因此電力需求勢必暴增。

他以一句「人類勞工需要吃飯，AI勞工需要電力」形容未來趨勢，並強調「我們需要更多的電力（We need a lot more electricity）」。他認為，每一次工業革命背後都伴隨龐大能源需求，若想在這波AI浪潮中持續成長，能源供應就是關鍵基礎，能源成長對台灣GDP非常重要。