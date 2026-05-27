輝達進駐北士科用電暴增　台電急調整供電方案曝光

▲輝達今日在輝達未來台灣新總部北士科T17、T18預定地舉辦員工大會，黃仁勳親自介紹未來新總部。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳瑩欣、董美琪／綜合報導

台電今（27）日針對北士科供電規劃發布最新說明指出，隨著AI與高科技產業進駐帶動用電需求快速攀升，公司已提前啟動電網建設布局，並強調將以供電穩定與工程專業為核心，加速推動相關變電設施建置。

台電表示，2025年5月19日輝達宣布將在北士科設立海外總部後，周邊產業進駐與用電需求明顯增加，因此於5月26日即發函台北市政府，建議協助提供變電所用地，以推動文林變電所及相關電網設施，確保供電與產業發展同步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對原規劃方案，台電指出，若採市府建議的全地下化設計，需開挖地下5層，施工期可能長達9年，恐無法即時滿足供電需求，也將增加施工與營運風險。

因此，台電調整方案，提出「變壓器地下型變電所」設計，改為僅地下1層配置變壓器，其餘設備設於地面，可將工期縮短至約6至7年，並同步規劃臨時變電所，以因應北士科短期新增用電。

台電強調，此次方案是在兼顧供電安全、地質條件及工程可行性下調整，並已與台北市政府達成共識，後續將依專業持續推動短中長期電網建設，確保北士科供電無虞。