船代會全聯會黃啟洋連任理事長　要與經驗豐豐富的夥伴航向偉大

快訊／台股新增15檔「抓去關」 從明起處置至6／ 10

證交所、櫃買中心今（27日）公布台股新增處置股名單，上市包括麗嬰房（2911）、景碩（3189）、新唐（4919）、臻鼎-KY （4958）、同欣電（6271）、天二科技（6834）、現觀科（6906）7檔；上櫃有風青（2061）、千如（3236）、美而快（5321）、信昌電（6173）、合晶（6182）、維田（6570）、金山電（8042）、尚茂（8291）8檔，合計共15檔，處置時間均從明（28日）到6月10日。

台股攀4萬4千點新高 統一全天候成為首檔淨值破千基金

美股科技股勁揚帶動下，今（27）日台股收上4萬4千點新高，統一全天候今日收盤每單位淨值上漲到1006.67元，漲幅1.7%，成為首檔單位淨值突破千元的共同基金。

千金股欣興股價創高後收跌 提前開獎「獲利大增4725%」

全球ABF載板大廠欣興（3037）繼本周一（25日）首站上千元後，今（27日）早盤一度衝高至1110，刷新高，惟即見獲利回吐賣壓，以下跌作收；由於股價波動大，被要求提前公布獲利，單月每股賺1.85元，比去年同期大增4725%。

台積電分紅！魏哲家親開溝通會 考績同去年「年增30％」

晶圓代工龍頭台積電（2330）近日傳出調整員工分紅制度，引發部分基層員工反彈，內部討論持續延燒，今日台積電董事長魏哲家也和員工進行溝通會，據了解，台積電每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，在盈餘分配上，也會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣，但強調對員工的照顧不會改變，更指出今年若同仁績效考核與去年一致，有信心同仁的全年分紅仍有有相當強勁的成長，將增加超過去年分紅增加幅度（30%）。

快訊／台股收漲731.43點、刷1.55兆天量 台積電漲30元至2300

台股今（27日）開高，盤中一度創下44818.25點史高紀錄，大漲1292.95點，惟漲勢收斂，加權指數終場大漲731.43點，以44256.8點作收，漲幅1.68％，成交量15568.44億元，創下史上最大量。

ADR飆漲15％ 聯電股價高掛漲停、創29年新高

聯電（2303）ADR昨（26）日狂漲15.7%，以21.08美元作收，今（27）日股價跳空上衝143.5元漲停價位，創下1997年8月以來新高，到12點成交量逼近22萬張，居上市成交量第八大個股，漲停委買張數達1.8萬張。

兆豐金Q1獲利年增17％ 總座談整併3大評估要素

財政部推動官股投信四合一有了初步成果，官股整併再度成為市場焦點，今（27）日兆豐金法說，法人關切其對於金控整併的看法，總經理張傳章表示，對於併購一事始終保持審慎且開放的態度，案件評估放在資產品質、整合順利程度，以及長期獲利貢獻度等三大面向。

富邦金領頭攻堅 3檔金控股刷新高

富邦金（2881）第一季法說會後，法人圈上修今年獲利預估值，預期可望賺進一個股本，外資連兩天強力回補，今（27）日股價續強漲幅逾7%，上攻110元新高價位，元大金（2885）跳空大漲創下59.8元新高價位，中信金（2891）叩關「6」字頭，來 到60.2元，創下1995年2月以來新高。

黃仁勳3年前談台灣生態系今笑稱「我是對的」 罕見講台股

輝達今日（27 日）在輝達未來台灣新總部北士科T17、T18預定地舉辦員工大會，在談到AI與台灣未來時，黃仁勳表示，3年前自己開始談論「台灣生態系」與投資台灣時，很多人還不理解，但現在大家都知道，「我是對的」，他甚至提到近期台股表現，笑說：「我很難看到哪家公司沒漲，我朋友們我也沒看到不開心的。」

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入 現場豪灑送出「最愛乳液」

輝達（NVIDIA）台灣總部「Constellation」專案正式啟動，輝達執行長黃仁勳一現身便引發員工歡呼，不但親自發送自己喜歡的乳液給員工，還現場與員工互動、簽名、聊天，展現招牌親民作風，他並表示，未來北士科總部將容納約4000名員工，預計今年底開始動工，2030年正式遷入。