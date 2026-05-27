船代會全聯會黃啟洋連任理事長　要與經驗豐豐富的夥伴航向偉大

▲左起第12屆常務監事召集人賴柏涵、第13屆理事長 黃啟洋、第13屆常務監事召集人蕭捷明在交接典禮上。（圖／記者張佩芬攝）
記者張佩芬／台北報導
船務代理公會全國聯合會今(27)日晚間在台北天成飯店選出新任理事長，由原任理事長，世邦集團旗下世運船務總經理黃啟洋獲得連任。黃啟洋表示，公會選出的第13屆理監事，都是船務界經驗豐富的夥伴，要與理監事們一起努力，航向偉大。這次理事名單中，義合船務董事長林正義當過六任理事長，包括基隆市船務代理公會，基隆市輪船公會、台灣省船務代理公會理事長，從事船務工作已有59年。
今天當選常務理事的包括：林子傑、楊吉利、顏銘傳、賴柏涵 、廖純甫 、林楹棟 、鄭梓建、邱士銘。
常務監事：蕭捷明(常務監事召集人)、吳佳典、 楊國珍。
理事:、 陳益民、 吳碧心、謝淑瑤、阮文欽、 林文章 、林正義 、林榮章、徐光達、馬清正、陳隆富、吳彥志、黃淑芬、許哲彰、林綺玳、陳木枝、羅維翰、孫春起、 武承平。
監事：蔡京川、呂文祺、李貴洙、鄭凱鴻、張正松、廖永照 。
侯補理事：阮少宏、賴建勳、李紹齊、賴英任、吳逸白、莊國釗、張文恭、蔡尚謀、王文賢。
侯補監事：朱愛梅、陳建文、楊傳知
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