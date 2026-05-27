ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

115年第二次航海人員測驗　今日起開放下載測驗通知書

▲試場工作人員進行考生服務。（圖／航港局提供）

▲試場工作人員進行考生服務。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局訂於6月6日至7日舉辦115年第二次航海人員測驗，於華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區舉行，今(27)日起於交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet (網址為https://web02.mtnet.gov.tw/)航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員可以A4空白紙張自行列印。

為使參測過程順遂，航港局提醒參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊(如參測日期、考場位置、試場及座位號碼等)。如參測資格為暫准報名者，請盡速將畢業(學位)證書及學分證明相關文件掃描至「航海人員測驗信箱」(exam@motcmpb.gov.tw)，以利提前完成驗證；最遲務須當日第1節應試前將相關文件正本至試務辦公室辦理資格驗證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，測驗當天請勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能之裝置或設備入場(如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等)，如遇有疑義，請配合監場人員確認及檢查，此外，本測驗僅可使用考選部公告之國家考試電子計算機之機型，請至考選部國家考試電子計算器措施網站查詢 https://wwwc.moex.gov.tw/main/content/SubMenu.aspx?menu_id=162 。

本次測驗報名人數704人(台北考區356人，高雄考區348人)，請考生寬估交通時間並多加利用大眾運輸工具，準備充足發揮實力，交通部航港局預祝所有參測考生金榜題名，揚帆啟航!

關鍵字： 航海人員測驗開放下載測驗通知書

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

65歲林慶台自爆有失智　教會牧師打招呼問「你是誰」

推薦閱讀

快訊／台股新增15檔「抓去關」　從明起處置至6／ 10

快訊／台股新增15檔「抓去關」　從明起處置至6／ 10

證交所、櫃買中心今（27日）公布台股新增處置股名單，上市包括麗嬰房（2911）、景碩（3189）、新唐（4919）、臻鼎-KY （4958）、同欣電（6271）、天二科技（6834）、現觀科（6906）7檔；上櫃有風青（2061）、千如（3236）、美而快（5321）、信昌電（6173）、合晶（6182）、維田（6570）、金山電（8042）、尚茂（8291）8檔，合計共15檔，處置時間均從明（28日）到6月10日。

2026-05-27 18:20
台股攀4萬4千點新高　統一全天候成為首檔淨值破千基金

台股攀4萬4千點新高　統一全天候成為首檔淨值破千基金

美股科技股勁揚帶動下，今（27）日台股收上4萬4千點新高，統一全天候今日收盤每單位淨值上漲到1006.67元，漲幅1.7%，成為首檔單位淨值突破千元的共同基金。

2026-05-27 16:18
千金股欣興股價創高後收跌　提前開獎「獲利大增4725%」

千金股欣興股價創高後收跌　提前開獎「獲利大增4725%」

全球ABF載板大廠欣興（3037）繼本周一（25日）首站上千元後，今（27日）早盤一度衝高至1110，刷新高，惟即見獲利回吐賣壓，以下跌作收；由於股價波動大，被要求提前公布獲利，單月每股賺1.85元，比去年同期大增4725%。

2026-05-27 16:15
台積電分紅！魏哲家親開溝通會　考績同去年「年增30％」

台積電分紅！魏哲家親開溝通會　考績同去年「年增30％」

晶圓代工龍頭台積電（2330）近日傳出調整員工分紅制度，引發部分基層員工反彈，內部討論持續延燒，今日台積電董事長魏哲家也和員工進行溝通會，據了解，台積電每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，在盈餘分配上，也會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣，但強調對員工的照顧不會改變，更指出今年若同仁績效考核與去年一致，有信心同仁的全年分紅仍有有相當強勁的成長，將增加超過去年分紅增加幅度（30%）。

2026-05-27 13:45
快訊／台股收漲731.43點、刷1.55兆天量　台積電漲30元至2300

快訊／台股收漲731.43點、刷1.55兆天量　台積電漲30元至2300

台股今（27日）開高，盤中一度創下44818.25點史高紀錄，大漲1292.95點，惟漲勢收斂，加權指數終場大漲731.43點，以44256.8點作收，漲幅1.68％，成交量15568.44億元，創下史上最大量。

2026-05-27 13:39
ADR飆漲15％　聯電股價高掛漲停、創29年新高

ADR飆漲15％　聯電股價高掛漲停、創29年新高

聯電（2303）ADR昨（26）日狂漲15.7%，以21.08美元作收，今（27）日股價跳空上衝143.5元漲停價位，創下1997年8月以來新高，到12點成交量逼近22萬張，居上市成交量第八大個股，漲停委買張數達1.8萬張。

2026-05-27 12:39
兆豐金Q1獲利年增17％　總座談整併3大評估要素

兆豐金Q1獲利年增17％　總座談整併3大評估要素

財政部推動官股投信四合一有了初步成果，官股整併再度成為市場焦點，今（27）日兆豐金法說，法人關切其對於金控整併的看法，總經理張傳章表示，對於併購一事始終保持審慎且開放的態度，案件評估放在資產品質、整合順利程度，以及長期獲利貢獻度等三大面向。

2026-05-27 16:58
富邦金領頭攻堅　3檔金控股刷新高

富邦金領頭攻堅　3檔金控股刷新高

富邦金（2881）第一季法說會後，法人圈上修今年獲利預估值，預期可望賺進一個股本，外資連兩天強力回補，今（27）日股價續強漲幅逾7%，上攻110元新高價位，元大金（2885）跳空大漲創下59.8元新高價位，中信金（2891）叩關「6」字頭，來 到60.2元，創下1995年2月以來新高。

2026-05-27 11:35
黃仁勳3年前談台灣生態系今笑稱「我是對的」　罕見講台股

黃仁勳3年前談台灣生態系今笑稱「我是對的」　罕見講台股

輝達今日（27 日）在輝達未來台灣新總部北士科T17、T18預定地舉辦員工大會，在談到AI與台灣未來時，黃仁勳表示，3年前自己開始談論「台灣生態系」與投資台灣時，很多人還不理解，但現在大家都知道，「我是對的」，他甚至提到近期台股表現，笑說：「我很難看到哪家公司沒漲，我朋友們我也沒看到不開心的。」

2026-05-27 11:21
輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

輝達（NVIDIA）台灣總部「Constellation」專案正式啟動，輝達執行長黃仁勳一現身便引發員工歡呼，不但親自發送自己喜歡的乳液給員工，還現場與員工互動、簽名、聊天，展現招牌親民作風，他並表示，未來北士科總部將容納約4000名員工，預計今年底開始動工，2030年正式遷入。

2026-05-27 10:52

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台股新增15檔「抓去關」　從明起處置至6／ 10

「輝台宴」定義新一代AI平台　台灣供應鏈名單曝光

千金股欣興股價創高後收跌　提前開獎「獲利大增4725%」

台指期夜盤狂飆！翻紅後強攻46K關卡

黃仁勳密會魏哲家！座車違停還被開單

台股衝破44,000點！現在進場關鍵不是選股

永冠去年、今年Q1財報難產　最快11／18下市

黃仁勳女兒當眾對爸爸撒嬌！

大盤刷新高！台股ETF規模前5大股價全創高　00981A首飆上32元

台積電分紅風暴燒不停！魏哲家取消出差親上火線

台中誠實房仲寧「丟單」堅持解約

ETF「冷門黑馬」暴漲近80%　超狂經理人被挖出！

黃仁勳3年前談台灣生態系今笑稱「我是對的」　罕見講台股

尹衍樑私下愛重機、帆船！為子女捐千億財產

美光噴漲市值衝兆美元！華邦電刷新高　7檔記憶體高掛漲停

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

00919規模破5000億元　股價創高、下周公布第2季配息金額

ADR飆漲15％　聯電股價高掛漲停、創29年新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
他「後院一看」找到美琪了！聽到賞金50萬急搖頭：不會拿這麼多啦

他「後院一看」找到美琪了！聽到賞金50萬急搖頭：不會拿這麼多啦
尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

少時孝淵目標主唱「飆出引擎聲」　秀英想搶C位「被說像比中指XD」

少時孝淵目標主唱「飆出引擎聲」　秀英想搶C位「被說像比中指XD」

不良少年變千億富豪！　尹衍樑病逝瀟灑不設靈堂　當年王金平這句話救了他

不良少年變千億富豪！　尹衍樑病逝瀟灑不設靈堂　當年王金平這句話救了他

少吃多動身體狀態卻卡關？ 選對「科學補給」管理更輕鬆

少吃多動身體狀態卻卡關？ 選對「科學補給」管理更輕鬆

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366