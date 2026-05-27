台指期夜盤狂飆！翻紅後強攻46K關卡

▲台指期夜盤27日開低後快速翻紅，盤中最高衝上45632點，距離46K整數關卡僅一步之遙。（圖／資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

台指期夜盤27日開低後迅速翻紅，在美股電子盤反彈、記憶體族群強勢，以及台積電期夜盤大漲帶動下，晚間首度衝破45000點大關，最高一度來到45632點，續創新高。

台指期夜盤27日以44662點開出，下跌132點，盤中一度下探44606點、跌188點，不過隨著美光（Micron）等記憶體與儲存概念股延續漲勢，買盤氣勢迅速回升，指數在晚間17時23分突破45000點，隨後漲勢擴大。

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截至晚間約21時，台指期夜盤約報45452點，上漲662點，盤中高低震盪超過1000點。台積電期夜盤同步走強，一度來到2425元附近，約上漲100元；電子期上漲1.93%，半導體期上漲1.73%，中型100期貨指數上漲0.66%。

美股電子盤方面，市場焦點集中在記憶體族群。瑞銀26日將美光目標價由535美元大幅上調至1625美元，維持買進評等，目標價為華爾街最高水準，激勵美光26日股價大漲19.2%，27日電子盤交易時段一度續漲近10%。威騰電子（Western Digital）也一度上漲逾6%，帶動那斯達克電子盤上漲超過200點。

此外，市場傳出美伊已達成初步協議草案，美方承諾在所有戰線停火60天，國際油價因此承壓，WTI與布蘭特原油價格走跌，也進一步支撐市場風險偏好。道瓊與標普電子盤同步反彈，成為台指期夜盤上半場強攻的背景之一。