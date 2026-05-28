感念尹衍樑對台中國際會展中心細裝工程全力支持　工程例會默哀一分鐘

▲「台中國際會展中心」昨日的每周工程例會，全體與會人員為尹衍樑默哀1分鐘。(圖／讀者提供)

記者張佩芬／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑本月26日過世，負責經營管理台中國際會展中心的外貿協會團隊，昨(27)日在該中心每周工程例會，會前特別向潤泰集團旗下潤德公司與會人員表達對尹總裁的景仰與悼念，全體與會人員並默哀1分鐘，感謝尹衍樑實現「完全配合、如期完工」的承諾。

貿協負責的台中國際會展中心，台中市政府交給貿協的是毛胚屋，因為點交作業延誤，後續的細部工程又兩次流標，去年5月潤德得標後距離試營運時間緊迫，貿協高階特別拜訪尹衍樑，拜託潤德全力趕工，好趕上10月下旬試營運期的五金展的檔期，尹衍樑爽快的承諾「完全配合、如期完工」，甚至大手筆主動將原來公共衛生設備規格升級，經尹衍樑的神救援，貿協在9月完成點交，確定一樓展區可以辦理首展。

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▲台中市政府警察局的「靖勇實警演習」選在台中國際會議中心舉辦。（圖／讀者提供）

之後其他各項工程，潤德都如期如質，在今年3月讓會展中心取得竣工執照，於3月23日正式開幕，如今該中心名列台中地標第一名，消防隊在該中心拍月曆照，台中市政府警察局的「靖勇實警演習」，本月25日也選該中心作為演練場域。

該中心是中台灣首座具國際規格的專業會展場館，舉辦的大型展覽、國際會議、大型尾牙、慶祝活動等帶來的人流轉換、觀展動線及市民休憩等多元活動，極具重大危安事件應變能力驗證的指標性意義。

演習活動最特別的是邀請軍方擔任觀察員，負責檢視警方於高威脅狀況下之警力部署、機動增援、壓制效能及現場控制能力等；還邀請中山醫學大學附設醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院與光田綜合醫院醫師，以第三方專業檢視救護處置與醫療流程。