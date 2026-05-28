6.7億差點飛走！迷糊婦彩券忘在外套　整理衣物才驚覺中威力彩頭獎

▲迷糊婦彩券忘在外套，換季整理衣物才驚覺中威力彩頭獎。（圖／記者許力方攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣彩券今年2月12日開出13.55億元威力彩頭獎，2注均分，其中一注開在新北板橋「福泰彩券行」，中獎人近日現身領走6.77億元。台彩總經理謝志宏透露，中獎人是一名50歲左右的上班族女性，個性樂觀又有些迷糊，當時買完彩券後，就將彩券塞進冬衣口袋忘了2個多月，直到台彩發布新聞尋人，她才想起自己曾買過彩券，差一點就錯過頭獎。

4月才翻出紅包袋 APP一掃驚覺中頭獎

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謝志宏表示，女子當時花100元電腦選號，買完後就進外套口袋帶回家，接著又將衣服收進衣櫃，然而就完全忘記這件事情，直到台彩4月下旬發布新聞稿尋找頭獎得主，她換季整理冬季衣物時摸到口袋裡的彩券，才突然想起自己曾買過彩券。

她隨即打開台彩的兌獎APP掃描，赫然發現竟然中了頭獎，當場覺得不可思議，並決定將彩券放進隨身包保管，但令人傻眼的是，她後來有一天前往母親家時，竟又把隨身包遺留在母親家鞋櫃，直到要到台彩領獎前一天，才驚覺忘了帶回隨身包，趕緊到母親家拿回包包。

領獎前才想起包包沒帶 她一句話讓謝志宏看傻

謝志宏說，他得知後忍不住詢問女子，難道不擔心彩券遺失嗎，沒想到對方相當豁達，只淡淡回應「是我的就是我的，不是我的就不是我的。」

除了順利領到鉅額獎金外，女子也委託台彩代送50萬元紅包給開出頭獎的彩券行，同時捐出1億元給中國信託慈善基金會投入公益

新竹另一注頭獎未領 6.77億全數充公

台彩指出，這期頭獎共開出2注頭獎，分別落在新北板橋「福泰彩券行」及新竹市東區「金元寶彩券行」，兩名得主各可分得稅前6.77億元。不過，新竹的中獎人因未在期限內完成兌領，巨額獎金已全數充公，也創下史上最高逾期未領彩金紀錄。