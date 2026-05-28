台灣「非半導體232關稅優惠」生效　受惠名單一次看

▲美國政府公告對台灣的非半導體232優惠關稅上路，汽車零組件稅率低於15%、航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國政府於美東時間5月27日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，近日將發布聯邦公報，正式公告台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施從今年5月1日起生效，其中包含「汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅」。台灣有多廠商受惠。

相關新稅率調整包括：

一、「汽車零組件」稅率由先前平均約26.71%調降為15%。



二、原木、木材及木製衍生品中的「特定裝有軟墊之木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件」，稅率由先前平均25%調降為15%。



三、「航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品」稅率，依不同品項分別由先前的「232關稅課徵15%不疊加MFN、232關稅25%+MFN、232關稅50%+MFN」，調整為豁免232關稅，只課徵MFN。相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，MFN平均稅率為1.12%。

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消息公布後，預計有多台廠受惠，以下為ETtoday新聞雲整理之「台美投資MOU關稅優惠-台股受惠名單」。

一、汽車零組件（輸美稅率 26.71% → 15%）

1319 東陽 (全球汽車AM塑膠件龍頭)

1522 堤維西 (汽車AM車燈大廠，主攻北美)

6605 帝寶 (台灣車燈製造大廠)

1524 耿鼎 (汽車AM鈑金件大廠)

2233 宇隆 (精密汽車零組件加工)

二、航太零組件（輸美稅率 最高55.7% → 豁免至 1.12%）

2634 漢翔 (台灣航太工業龍頭)

4572 駐龍 (波音關鍵供應鏈)

2645 長榮航太 (發動機與機體零組件外銷)

8222 寶一 (專精航空引擎高溫核心零件)

4541 晟田 (歐美起落架與發動機精密切削)

三、木製家具與櫥櫃（輸美稅率 25% → 15%）

9935 慶豐富 (窗簾與大型居家裝飾外銷商)

8482 商億-KY (北美客製化沙發與木製傢俱大廠)

資料來源：臺灣證券交易所（TWSE）、櫃檯買賣中心（TPEX）