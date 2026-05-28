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黃仁勳到底講「Energy」還是「Electricity」　影片還原真相

記者葉國吏／綜合報導　

輝達公司執行長黃仁勳在台發言引發關注，針對台灣AI建設的論述更掀起「Energy（能源）」與「Electricity（電力）」的論戰。《ETtoday新聞雲》還原黃仁勳的發言，其實兩個字他都說過。

黃仁勳25日在台北市中山區私廚用餐後接受媒體聯訪，被問及台灣AI資料中心與基礎設施的發展前景時，首度站在總體經濟的角度，對台灣的發展提出警示。

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▲黃仁勳父母及女兒等家人在中山北路巷內的「春韭」吃晚餐。（圖／翻攝自X／輝達）

私廚點出能源總量
他明確表示，台灣製造業與全球AI需求正迎來強勁成長，因此勢必需要建置更多資料中心，進而需要更多能源。他並在現場強調「No energy, no economy growth.（沒有能源，就沒有經濟成長）」。

27日黃仁勳出席北士科輝達員工大會，直接以英文簡報與生動的類比，將能源與電力兩大概念，完美地串聯在一起。

▲黃仁勳27日在T17、18海外企業總部預定地上召開台灣員工大會，並發表重要談話。（圖／記者湯興漢攝）

大會重申電力需求
黃仁勳在現場多次提及有關能源問題「Human labor needs rice, but AI labor needs electricity. In order to do that, we need a lot more electricity."(人類員工需要吃米飯，但 AI 員工需要的是電力。為了做到這點，我們需要非常多的電力。)」

黃仁勳也提到「If you want to grow with that industrial revolution, you need energy. Energy growth is fundamental to the GDP of Taiwan."(如果你想在工業革命中成長，你需要能源。能源增長對台灣的 GDP 至關重要。)」

關鍵字： 黃仁勳

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