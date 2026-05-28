「肉鬆店」董事長宴請黃仁勳　重要人物雙雙現身

▲廣達集團董事長林百里今（27）晚宴請輝達創辦人黃仁勳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

輝達創辦人黃仁勳27日與誰共進晚餐？答案是廣達集團董事長林百里，並選在國賓中餐廳大啖美食。兩位董座現身前，林百里更與郭倩如聯名爲現場守候的記者送上豐盛便當與特製紹興酒作為贈禮，也讓現場記者大呼驚喜並直道「感謝Barry（林百里）！」

在黃仁勳與太太Lori現身前，兒子黃勝斌與女兒黃敏珊已先一步抵達現場，全家動員足見雙方合作緊密，而林百里也在郭倩如的陪同下共同進入餐廳，低調的廣達集團副董事長梁次震則是避開媒體鏡頭，從另一個門進入餐廳，身著清爽粉紅色polo上衣的廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令最早來到現場迎接貴客們的到來。

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面對守候已久的媒體，黃仁勳在晚宴結束後受訪時指出：「我們共進了一頓美好的晚餐，慶祝雙方的合作夥伴關係，同時也討論了未來的合作計畫—擴充產能。」黃仁勳並預告：「今年下半年將會非常非常的忙碌。」

現在的輝達已成爲全球AI進展的大腦戰情中心，黃仁勳也多次對台灣供應鏈的力挺表達感謝，更於今晚說道：「多年前輝達只有10個合作夥伴，5年前可能增加到50個，現在則有150家合作夥伴，能和生態系夥伴一起慶祝，是一件很棒的事情。」

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