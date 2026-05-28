快訊／台積電漲60元至2360刷新高　台股漲逾500點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股27日漲多跌少，台股今（28日）以下跌16點、44240點開盤，隨即翻漲，漲勢擴大，指數上漲逾500點，台積電大漲60元至2360元，刷新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到2350元，漲幅2.17％，隨後在攻高至2360元；鴻海（2317）上漲1元至265元；聯發科（2454）下跌20元至4620元；廣達（2382）上漲0.5元來到312.5元；長榮（2603）上漲0.5元至212元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲182.6點或0.36％，收在50644.28點；標準普爾500指數上漲1.24點或0.02％，收7520.36點；那斯達克指數上漲18.56點或0.07％，收在26674.74點；費城半導體指數下跌174.72點或1.36％，收12702.19點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50644.28 ▲182.6 ▲0.36% S&P500 7520.36 ▲1.24 ▲0.02% NASDAQ 26674.74 ▲18.56 ▲0.07% 費城半導體指數 12702.19 ▼174.72 ▼1.36%

資料來源：證交所