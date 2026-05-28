台灣「最強妖股」連拉24根漲停！　專家拆解狂漲867%的3劇本

▲尚茂（8291）28日出現第24根漲停。（圖／翻攝永豐金證券）

記者葉國吏／綜合報導

被封為台灣最強妖股的尚茂（8291），今天已經連拉24根漲停，今天開盤直接漲停鎖死在133元，若從13元開始進場來算，獲利高達867.27%。尚茂究竟是有何本事連拉24根漲停？臉書粉專「Moore 摩爾的台股大報社」撰文分析背後的3種劇本。

「Moore 摩爾的台股大報社」撰文透露，尚茂一度是間差點下市的公司，如今被日本大股東以個人信用救活，在機器人與AI題材高熱環境下，因為籌碼極少的特性，爆發出超出所有人預期的罕見行情。目前每天成交量僅幾百張，委買卻高掛幾萬張。

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會計師曾出具最高警示

文中指出，印刷電路板上游材料廠尚茂公司成立於1997年，於2011年掛牌上市。日商大拓公司（8455）在2018年公開收購該公司，使其成為大拓旗下子公司，集團最終掌門人為日本秋葉原風雲兒佐佐木Beji。

▲尚茂電子公司外觀。（圖／翻攝Google Map）

然而該公司本業連年虧損，毛利遭到中國低價策略嚴重壓縮。簽證會計師在2022年對其出具繼續經營能力存在重大不確定性的最高警示，股票因此列為變更交易方法，並隨後在2024年底走向全面停工與終止勞動契約。

死線前靠大股東債轉股救回

觀察期滿後，櫃買中心在2025年8月依規定公告該公司停止櫃台買賣。若六個月內無法改善就面臨正式下櫃，但在死線到來前，董事會決議向董事長借款2億元，並辦理現金增資私募普通股，以貨幣債權抵繳出資。

這項舉動成功將集團內部的債務轉變成更深的持股，保住了寶貴的上市資格，並於2026年2月25日正式恢復交易。由於先前公司已完成高達68%的減資，流通在外股數僅剩1748萬股，極易被少數買盤推動。

▲最強妖股「尚茂（8291）」關鍵時間軸。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

市場盛傳發那科借殼論述

市場對於這波瘋漲原因流傳多種說法。第一是大拓公司定位包含自動化設備銷售，使該公司被歸類為廣義機器人概念股；第二則是傳出全球工業機器人巨頭發那科（FANUC）可能透過大拓或尚茂在台灣進行技術布局。

第三種可能則是佐佐木家族計畫利用保住的上市殼與空置的桃園廠房，注入家族機械事業以達成借殼轉型。根據最新財報陳述，公司正計畫引進日本母公司的技術開發，積極與台灣或日本的PCB客戶進行技術交流。

定價反映故事遠超基本面

雖然轉型故事引人遐想，但事實上該公司今年第一季每股盈餘為負0.49元，累計虧損破億且產線仍處於停工狀態。若以91.1元股價對比每股帳面淨值3.74元，本淨比已高達24倍，完全脫離合理的基本面估值。

此外，在整個連續漲停的過程中，投信與自營商等法人機構均沒有任何明顯的買進紀錄。目前該股已被監管單位列為注意股與處置股，採25分鐘人工撮合，在答案揭曉前，現在的股票本質上仍是等待被填空的公司殼。