面板雙虎居穩居成交前2！群創爆量激戰翻黑　友達力撐紅盤

▲面板雙虎居今日上市成交量前兩大。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）挾著FOPLP（扇出面板級先進封裝）轉型題材，今（28）日再度挺進50元大關，惟短線解牢賣壓出籠，股價翻黑，多空激戰，到10點半成交量飆出65萬張，位居上市成交量第一大個股，友達勁揚7%多，來到23.4元，重返五日線，居上市成交量第二大，彩晶（6116）展開落後補漲行情，跳空直拉到15.95元漲停價位，創下2022年3月以來新高。

昨（27）日群創股東會，公司高層表示，FOPLP的晶片優先（Chip First）技術可以協助客戶縮小晶粒的尺寸，大幅度降低成本，降低整體封裝厚度；此外，Chip First也發展出厚銅導線技術，適合客戶應用在高電壓、高電流、高散熱需求的晶片，可應用車用半導體大廠，以及AI伺服器中SPS（Smart Power Stage）的電源管理。

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今日群創一度上攻前波高點52.2元，不敵短線解套賣壓出籠，股價壓回到50元附近高檔整理，到10點20分左右，成交量突破60萬張，位居上市第一大，這也激勵友達、彩晶落後補漲行情。

日前富采（3714）股東常會上董事長彭双浪提到，近二、三年持續處理資產、轉投資，進行瘦身，友達（2409）、富采、鼎元（2426）集團合計現金部位突破600億元，足以作為備戰光通訊糧草，今日股價上攻到23.4元，重返五日線支撐。

中小尺寸面板廠卜彩晶產品線以車載、工控為主，今年第一季每股小虧0.06元，4月單月已經損平，今年虧損可望較去年收斂，日前告處分南科廠廠房及附屬設施，業外處分收益預估約21.6億元。