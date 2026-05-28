2次解定存買台積電　杜金龍笑：稅單收入比女兒年薪高

▲從法人圈退休後，杜金龍4年前才首度買進「自己的」股票。

圖文／鏡週刊

多數人退休後選擇含飴弄孫，人稱「股市活字典」的杜金龍，卻一頭鑽進圖書館，花了2年時間手抄半世紀台股資料、親繪K線圖。這位曾提早看見網路泡沫崩盤的老先覺，退休後才第一次真正買進「自己的股票」，而靠著2次解定存重押台積電，在AI大浪潮中賺進翻倍報酬，更自爆：退休後稅單收入比女兒年薪還高。

「從小我就跟著媽媽一起看歌仔戲，對歷史有很大興趣；我一直在想，為什麼沒有人把證券市場電子化前的資料建檔？如果沒人做，那就由我來做吧！」人稱「股市活字典」的杜金龍，談起台灣股市歷史眼神發亮，「我沒想到，這些database（數據）竟受到這麼多人歡迎！」

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對台灣證券史倒背如流、又曾任投顧董事長，杜金龍將退休後的前兩年時間都投入在寫書與整理資料；每天早上9點準時到中央圖書館報到，親手繪製個股K線圖，「從1962年證交所開業開始抄，光是一檔台泥就花了半年時間。」原來證交所直到1985年才導入電子化交易，更早之前的大量資料只能靠人工逐筆整理，「有完整資料庫，講出來的話才有依據。」杜金龍說。

事實上，過去身處法人圈，他只為公司操盤，直到4年前才第一次買進「自己的」股票，而靠著兩次「解定存買台積電」，不僅在投資圈為人津津樂道，也為自己賺進不虞匱乏的退休金。第一次是在2022年國安基金第八次進場時，以平均約400元買進；第二次則是2025年關稅股災期間，在4月9日約800元進場。如今台積電股價已衝破2,000元，獲利以倍數計。

面對近期台積電走勢，他分析，台積電這波起漲點在2,030元，高點來到2,345元，價差約300元，他規劃每回檔100元，就分3等分慢慢回補。

問他這幾年為自己買股票的成績如何？杜金龍笑說，「台積電的報酬率，大概就是我退休後的報酬率。」並且忍不住爆料：「我的稅單收入（節目通告費+股息）比女兒年薪還高；我現在每天出門都帶上存摺，看到資產增加就很開心；最近因為調節持股，手上現金太多，反而不習慣。」他邊笑邊摀著嘴，幽默又可愛。

「投資就是基本分析、技術分析，再加上心理分析，也就是 feeling！」杜金龍說，自己會先研究總體經濟與市場環境，確認趨勢向上就順勢做股票；如果環境不好則提高現金部位，「絕對不要硬碰硬，能賺就『錢』進，沒得賺就休息。」



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