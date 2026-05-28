預警台股末升段行情　杜金龍：高點上看5萬3後恐大洗盤

▲杜金龍認為，多頭時人人是股神，只有躲過空頭才算有真功夫。

圖文／鏡週刊

股市老先覺杜金龍研究台股幾十年，最有感的是，要能提早看見「轉折」，果斷離場，「只有避掉大空頭，才能長期在股海裡存活下來」。他曾閃過2000年網路泡沫股災，因操盤優異，領到高額獎金。

「真正重要的從來不是猜高點，而是能不能提早看見『轉折』。」人稱「股市老先覺」的杜金龍以2000年網路泡沫為例，當時身為自營部主管的他，觀察到大盤開始「作頭」，因此果斷降低部位；結果原本熱鬧滾滾、人人看多的市場，從10,393點一路崩跌，跌破年線後又續跌超過52％，「那年領的獎金特別多，全都成了我的退休金。」他笑著回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「多頭時人人是股神，只有躲過空頭才是真功夫。」杜金龍觀察，台股約每10年會出現一次大洗盤，1990年、2000年與2022年都曾出現過；那麼近期有「作頭」跡象嗎？「目前台股站上4萬點後，已進入相對高檔區，但到明年5月前仍有機會迎來末升段行情，預估指數高點約落在47,000點至53,000點區間。」

如今他仍維持約5成持股，但若市場正式進入末升段，不排除將持股進一步降到2成。過去主要觀察 M1B（貨幣供給額）、失業率與貨幣政策等總經指標，但他坦言，自美國總統川普上任後，傳統指標的參考性已經下降，「現在流行的是觀察油價和『川普投顧』。」他笑著說。

而儘管現在對於投資勝券在握，但他也分享慘痛教訓，「過去在法人圈，團隊因重押威盛慘賠6,000萬元。」杜金龍回憶，自己當時滿倉押了6億元，最後虧損10％認賠出場，「所以當產業出現變化，即使是最當紅的股票，仍要懂得停損。」

有趣的是，退休後杜金龍成為各大YouTube投資節目的當紅炸子雞，但老先覺依然認真鑽研資料，每回錄影總是搭公車提早1小時抵達攝影棚附近賣場、買杯超商咖啡，然後找個角落坐下，打開公事包、低頭研讀。

《錢鏡你家》節目製作人阿貴與主持人小明笑說：「每次錄影只要抓到空檔，就會纏著杜老師問問題，但他從來不會露出不耐煩的表情；他不只懂盤勢，更厲害的是能把複雜的市場脈絡，用歷史經驗拆解清楚。真的就像會走路的台股資料庫！」



更多鏡週刊報導

達人理財／手抄半世紀台股資料庫 杜金龍2次解定存押台積電翻倍賺

台股老先覺1／2次解定存買台積電 杜金龍笑：稅單收入比女兒年薪高

台股老先覺2／不只長抱AI權值股 杜大師還靠台積電當沖賺「菜錢」