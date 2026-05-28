聯發科太狂！不止Google　郭明錤曝成為「馬斯克Terafab關鍵一環」

▲聯發科。（圖／資料照）

記者林潔禎／台北報導

IC設計龍頭聯發科（2454）不僅成為Google 最新的 TPU（張量處理器）策略核心供應商，天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今（28日）在社群平台X發文指出，聯發科將為特斯拉執行馬斯克「Terafab」的巨型AI晶圓廠計畫的策略合作對象。

郭明錤指出，根據產業調查顯示，與其他客製化ASIC供應商相比，聯發科更有優勢成為Terafab的策略夥伴。聯發科將為Terafab提供全方位的支持，包括英特爾14A晶片的採用、先進封裝整合以及後續的量產爬坡，併計劃於2028年開始為馬斯克的內部IC設計團隊生產所需的小批量晶片。

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郭明錤強調，此次合作將增強 Terafab 的執行能力，同時提升聯發科在 AI ASIC 市場的地位與附加價值。

郭明錤分析，聯發科符合擁有英特爾生態系的實務經驗、與 Google 在 TPU 上的合作執行超出預期，其功能與 Terafab 的需求高度契合以及與 SpaceX 建立了信任和商業關係3大優勢，因此最適合 Terafab。

他進一步指出，聯發科的另一個結構性優勢就是台灣加速發展的半導體研發生態系統；台積電的成功廣為人知，其全天候輪班研發模式（內部稱為「夜鷹計畫」）是其高效執行的關鍵因素之一，這意味著聯發科對Terafab的價值不僅限於公司本身，因為它為將台灣高效的研發生態系統引入Terafab專案提供了管道。