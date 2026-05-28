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微型辦公當道！　永慶房屋：新北小坪數預售商辦交易熱

微型辦公當道！　永慶房屋：新北小坪數預售商辦交易熱（圖／永慶房產集團提供）

▲台北市近年預售商辦交易量雖少，但平均交易面積都在百坪以上。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

隨著SOHO族、自媒體、電商等相關產業快速成長，小坪數、具備彈性空間或是共享會議機能的微型商辦需求快速增加，已成為近年來台灣商用不動產市場的重要產品類型之一。

永慶房產集團彙整內政部預售屋實價登錄交易資訊，盤點2025年以來，雙北地區建物型態為辦公商業大樓的交易資料，以新北市林口區累計218戶交易最為熱絡，平均面積只有28.6坪，凸顯總價1,500萬元內微型商辦市場需求旺盛；而台北市則以高總價、大坪數的預售商辦為交易主力，與新北市的預售商辦市場顯有不同。

產業群聚效應發酵　林口、新莊重劃區成商辦交易主力
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市林口區預售商辦交易主要坐落在A9重劃區範圍內的幾個住商混合、商辦開發建案。林口A9在交通上有機場捷運線與國道1號聯外，周邊還有新北國際AI+智慧園區、東森國際媒體園區、三井Outlet等園區，在地段優勢吸引下，有利於從事設計、工程師等SOHO族成立個人工作室或發展微型新創，甚至置產收租。顯示林口預售市場，商辦產品供給充足，且因5字頭單價與低總價相對親民，成為雙北地區預售商辦交易最火熱的親民熱區。

微型辦公當道！　永慶房屋：新北小坪數預售商辦交易熱（圖／永慶房產集團提供）

▲新北市林口區近年來預售辦公商業大樓交易累計218戶，為雙北最熱絡行政區，且多為小坪數產品。

相較之下，新北市板橋區與新莊區預售商辦平均單價落在63.3萬元至65.6萬元之間，其中新莊區的單價甚至高於政經中心的板橋。陳金萍指出，新莊區預售商辦交易多集中在副都心重劃區，除了行政院新莊聯合辦公大樓、國家電影及視聽文化中心等國家級建設進駐，也有中悦、儒鴻、勤誠等大型企業總部進駐，在行政與產業群聚效應之下，加上機場捷運線、環狀線、台64、台65聯外交通機能便利，近年商辦產品穩定供給，亦不乏頂級商辦物件釋出，也讓新莊區成為商辦市場新主流。

東區門戶計畫與北士科利多　南港、北投大型商辦需求高
台北市近一年預售商辦交易數量相對新北市少，但從平均面積與平均總價觀察，可以看出台北市與新北市預售商辦在市場定位的不同。陳金萍說明，台北市近一年預售商辦交易的平均面積在百坪以上，其中南港區平均交易面積達275.1坪，總價直逼3億元，北投區也有220.2坪，顯示南港區、北投區在東區門戶計畫與北士科帶動下，中大型企業對大坪數、高總價的自用商辦或區域企業總部的需求增加。

而中山區近一年預售商辦交易累計13戶，是台北市預售商辦交易最多的行政區。陳金萍補充，中山區是台北市核心蛋黃區，金融、百貨、精品、文創、餐飲等產業群聚，預售商辦以百坪左右的產品為主流，雖然面積不及南港、北投，但地段與產業的核心優勢也讓中山區預售商辦單價高達146.6萬元，超過南港與北投，反映出台北市A級商辦的稀缺。

微型辦公當道！　永慶房屋：新北小坪數預售商辦交易熱（圖／永慶房產集團提供）

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