港務公司「花蓮港碼頭震災修復工程」現韌性與永續　獲公共工程金質獎

▲圖為花蓮港#23碼頭受損照片。（圖／港務公司提供）

張佩芬／台北報導

113年4月3日清晨，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，花蓮港外港第17至25號碼頭設施因此受創，共9座碼頭出現不同程度損壞。現場調查顯示，碼頭鋪面產生約20至70公分之不等沉陷與落差，並影響部分裝卸設備正常運作，原有作業動線亦受限制，對港區整體營運造成壓力。震後港務公司即刻展開應變處置，於受影響區域設置臨時通行措施，並調整作業配置，以維持車輛通行與港埠基本作業功能，確保東部海運服務不中斷。

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▲「花蓮港#17~#25碼頭震災修復工程」碼頭修復完成照片。（圖／港務公司）

本案震後復建工程約投入新台幣5億元，採分區施作並搭配船席彈性調度方式推動，在維持港區作業持續運行之原則下，同步兼顧施工安全與工程品質，逐步完成各碼頭修復作業，並於114年8月1日全面恢復正常營運。

於工程規劃與設計階段，港務公司廣邀相關領域專家及學術研究單位參與，透過整體性盤點與多面向評估，建立符合港埠特性之耐震設計準則，採取「大震不倒、中震可修、小震不壞」之設計思維，系統性提升港區設施之耐震能力與整體韌性。



在進行震後水下巡查作業時，儘管此類災後原地復建工程依法可免辦理生態檢核，且僅於小面積範圍內觀察到相關海洋生物，港務公司仍秉持企業社會責任與永續發展理念，主動委託專業生態團隊進行水下調查，藉此掌握以瞭解港區海域生態狀況，並作為未來港區管理與保育的重要參考基礎資料。

▲左上圖碼頭修復完成照；右上圖114年花蓮港守護洄瀾灣生態論壇合照，左起黑潮海洋文教基金會陳高榜研究員、中華民國野鳥學會劉國棟監事、花蓮港務分公司蘇建榮總經理(時任)、門諾醫院莊永鑣院長、水利署第九河川；下圖為論壇大合照。（圖／港務公司提供）

為深化社會對海洋保育議題的關注，港務公司亦將調查成果轉化為環境教育資源，包括製作水下生態紀錄影片，並辦理生態教育訓練及「花蓮港守護洄瀾灣生態論壇」。論壇邀請黑潮海洋文教基金會、地球公民基金會及地方機關團體與民眾共同參與，透過交流分享與實地觀察，凝聚守護洄瀾灣海洋環境的共識。活動吸引逾百位關心海洋議題的各界人士參與，強化社會對花蓮海岸生態的認識。





▲114年花蓮港守護洄瀾灣生態論壇活動側拍。（圖／港務公司提供）

在施工過程中，團隊亦兼顧環境友善與永續理念，例如導入微型樁串接工法降低水下施工干擾，並將打除混凝土材料再利用於工程回填，落實減碳與循環利用原則。同時，工區導入智慧監控設備，包括電子安全帽與電子圍籬等科技管理措施，確保提升施工安全與提升管理效率。

▲「花蓮港#17~#25碼頭震災修復工程」由港務公司周永暉董事長(左三)率花蓮分公司總經理宋益進(左一)代表領獎。（圖／港務公司提供）

港務公司表示，本工程榮獲第25屆公共工程金質獎優等肯定，不僅是對工程品質與施工團隊努力的肯定，更展現代表花蓮港在震後復原、基礎設施韌性強化以及生態行動上的綜合成果。未來花蓮港將持續以「安全、韌性、永續」為港埠發展核心理念，深化港區生態監測與海洋永續工作，並與地方政府、學界及民間團體攜手合作，共同守護洄瀾灣珍貴的海洋環境，打造工程建設與自然生態共存的永續港口。