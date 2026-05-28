都用最高價下單！醫師自曝「0050無腦買法」：關APP安心上班

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

0050近期股價走高，許多人也開始討論是否該獲利了結。王介立醫師分享自己的投資方式，直言從幾年前開始買股票，就是「無腦買進0050」，只要有多餘資金，就在早上9點打開下單軟體，直接輸入當下最高買價、反推可買股數後送單，接著關掉APP安心上班。

王介立醫師在臉書表示，自己從幾年前開始買股票，就是無腦買進0050，「其無腦的程度，正如同我吃原型食物以及進行zone 2跑步一樣，貫徹著大道至簡的原則。」

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他透露，每隔一段時間，只要手上有多餘資金，就會在早上9點打開下單軟體，「輸入當下的最高買價，再反推出能夠下單的股數並key in進去。」完成後，他就會直接關掉APP，安心上班或去讀書。

王介立醫師說，自己不想浪費時間回頭檢查有沒有成交，也不想讓事情懸在那裡，變成未決、難以控制的狀態，「反正我知道，只要這樣操作就肯定會成交，對我而言，省時才是最重要的事情。」

選擇0050「就只有四個字：相信台灣」

至於為何選擇0050？他坦言沒有太高深的想法，「總之就只有四個字：相信台灣。」他相信台灣不會倒，而且台灣會更好，雖然這種信念不全然理性，也不敢說絕對正確，但從務實面來看，自己早就離不開這裡，只能在留在台灣的框架下，做出情感或理智上的最佳選擇。

面對有人詢問，會不會害怕0050漲太高、是否要先賣掉入袋為安？王介立醫師回應，自己的想法依舊很簡單，「那些買低賣高的操作道理我不懂，也不擅長，我唯一會做的事，就只有認真上班賺錢，再把多餘的資金拿去買股，如此而已。」最後他也補充，「如果不相信台灣，我大概就會去美股買VT吧，反正醫學以外的事，我喜歡頭腦簡單。」