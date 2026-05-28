00407A不配息更賺！不敗教主點名「適合3族群」　6/4開始招募

▲00407A即將在6/4~6/10展開募集。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

凱基投信於今年2月發行首檔不配息台股ETF 凱基台灣 TOP 50 ETF基金（009816），上市不到4個月，規模即衝上1300億元，乘勝追擊，將發行首檔不配息主動台股ETF 凱基台灣主動式ETF基金（00407A）。「不敗教主」陳重銘列出3優點，適合正在累積資產的小資族，不配息賺更多。

「不敗教主」陳重銘在粉專發文，凱基投信再推出00407A凱基台灣主動式ETF，主打全台首檔主動型不配息ETF，在月配息、季配息ETF普遍受到歡迎的市場中，不配息設計反而可能成為特定族群累積資產的工具，尤其適合小資族、高所得稅率族群，以及暫時不需要現金流的投資人。

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股息自動再投入 專注淨值成長就好



陳重銘指出，每年領到不少股利，但股利收入也會帶來二代健保補充保費與所得稅壓力；此外，股利入帳後若被拿去日常消費，或沒有確實再投入市場，長期下來可能削弱複利效果。他認為，00407A的特色在於不配息，並不是股息消失，而是將成分股產生的股息留在基金淨值中，「你只要專注在淨值的成長即可。」

主動型ETF的關鍵在於基金經理人的選股能力。陳重銘指出，00407A融合「基本面研究」與「多因子量化模型」，並透過趨勢尋找、價值發現、全球視野、因子導航四大核心策略，由經理團隊主動操盤，打造投資組合。根據目前公告資訊，00407A前十大持股包括台積電、聯發科、智邦、緯穎、信驊、台達電、台光電、奇鋐、致茂與金像電。

3大優點曝光

陳重銘分析00407A的3大優點跟2大缺點，適合正在累積資產的小資族、高所得稅率族群，或是不需要現金流的族群，看好台灣AI與半導體長線發展的人也可以關注。

優點一、複利效果：股息自動投入，持續滾大每股淨值。

優點二、節稅：不配息就不用繳所得稅跟補充保費，股價上漲的資本利得也是免稅的。

優點三、靈活：經理人能隨著股市狀況，動態調整成分股與權重，主動追求超越大盤的超額回報。

缺點一、沒現金流：如果需要錢繳房貸或是生活費，就需要賣股換現。

缺點二、費用率較高：00407A 每年經理費為 0.75%，高於被動型ETF，經理人必須要能夠創造出超額報酬。