國巨曝「下半年很忙」　5檔被動元件漲停刷新高

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）
記者巫彩蓮／台北報導
國巨*（2327）昨（27）日股東會，董事長陳泰銘談到被動元件景氣看法，認為「公司下半年會很忙」，此話一出，今（28）日股價噴漲逾8%，來到769元新高，凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、九豪（6127）、立敦（6175）等五檔均高掛漲停，並創股價歷史新高。
國巨*透過購併從單一零件供應商轉型為全球電子零組整體件解決方案商，陳泰銘在昨日股東會表示，訂單出貨比（B/B Ratio）攀升到1.3，超越村田的1.25，透過提升稼動率、建立庫存、去產能瓶頸迎接AI訂單潮，下半年市況會很忙。
國巨*不畏分盤交易處置，今日股價震盪走高來到769元，還原到分拆前股價已經超3000元，被動元件漲停家數高達10多檔，而凱美、興勤、立隆電、九豪、立敦等五檔均高掛漲停，且股價創歷史新高。
被動元件連番大漲，處置股除了龍頭股國巨*之外，包括華新科（2492）、日電貿（3090）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、鈺邦（6449）、天二科技（6834）、光頡（3624）、鈺鎧（5228）等，合計共十檔。
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