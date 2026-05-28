快訊／台股大怒神！創高後轉跌震盪逾1500點 指數跌破「44K」

台股今（28日）雖以低盤開出，惟追價買盤挹注，指數翻紅，一路往上衝，指數大漲至44954.09點，創下史高紀錄，惟短線急漲，再上美伊戰事再起，指數翻黑，一度重挫至43378.24點，上下震盪高達1575點，史上第二大震點，跌破「44K」。

國巨曝「下半年很忙」 5檔被動元件漲停刷新高

國巨*（2327）昨（27）日股東會，董事長陳泰銘談到被動元件景氣看法，認為「公司下半年會很忙」，此話一出，今（28）日股價噴漲逾8%，來到769元新高，凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、九豪（6127）、立敦（6175）等五檔均高掛漲停，並創股價歷史新高。

聯發科太狂！不止Google 郭明錤曝成為「馬斯克Terafab關鍵一環」

IC設計龍頭聯發科（2454） 成為Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發策略核心供應商，天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今（28日）在社群平台X發文指出，聯發科將為特斯拉執行馬斯克「Terafab」的巨型AI晶圓廠計畫的策略合作對象。

萬海看好高運價延續到第三季 後續看美國新關税與美伊發展

萬海航運(2615)今日通過配發股利3元。公司總經理謝福隆指出，本月份開始貨櫃船運市場明顯轉旺，美國進口商趕著在現有10%關稅實施時進貨，中東市場因為美伊戰爭波斯灣地區民生消費品庫存用得差不多，現在貨物想盡辦法從荷莫茲海峽外港口與吉達等港轉進，造成港口擁擠，且蔓延到印度、新加坡等港，估計市場好到第三季，後續則看美國新關稅怎麼收、美伊和平協議如何發展。

都用最高價下單！醫師自曝「0050無腦買法」：關APP安心上班

0050近期股價走高，許多人也開始討論是否該獲利了結。王介立醫師分享自己的投資方式，直言從幾年前開始買股票，就是「無腦買進0050」，只要有多餘資金，就在早上9點打開下單軟體，直接輸入當下最高買價、反推可買股數後送單，接著關掉APP安心上班。

預警台股末升段行情 杜金龍：高點上看5萬3後恐大洗盤

股市老先覺杜金龍研究台股幾十年，最有感的是，要能提早看見「轉折」，果斷離場，「只有避掉大空頭，才能長期在股海裡存活下來」。他曾閃過2000年網路泡沫股災，因操盤優異，領到高額獎金。

2次解定存買台積電 杜金龍笑：稅單收入比女兒年薪高

多數人退休後選擇含飴弄孫，人稱「股市活字典」的杜金龍，卻一頭鑽進圖書館，花了2年時間手抄半世紀台股資料、親繪K線圖。這位曾提早看見網路泡沫崩盤的老先覺，退休後才第一次真正買進「自己的股票」，而靠著2次解定存重押台積電，在AI大浪潮中賺進翻倍報酬，更自爆：退休後稅單收入比女兒年薪還高。

面板雙虎居穩居成交前2！群創爆量激戰翻黑 友達力撐紅盤

群創（3481）挾著FOPLP（扇出面板級先進封裝）轉型題材，今（28）日再度挺進50元大關，惟短線解牢賣壓出籠，股價翻黑，多空激戰，到10點半成交量飆出65萬張，位居上市成交量第一大個股，友達勁揚7%多，來到23.4元，重返五日線，居上市成交量第二大，彩晶（6116）展開落後補漲行情，跳空直拉到15.95元漲停價位，創下2022年3月以來新高。

嘉里大榮股利1.65元 通過收購嘉里國際物流提升客戶黏著度

嘉里大榮(2608)今(28)日召開股東常會，會中通過配發股利1.65元，並通過收購嘉里國際物流以提升客戶黏著度，並向股東說明未來營運策略及永續發展方向，面對全球關稅政策調整、供應鏈重組及整體物流市場變化。

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2002」 10萬台幣多換逾2萬日圓

迎接即將來到暑假出遊旺季，在新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（28）日掛出「0.2002」，刷史上最甜價，拿10萬元新台幣換匯與2月中旬過年連假相比可以多換2萬1260日圓。