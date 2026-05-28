萬海看好高運價延續到第三季　後續看美國新關税與美伊發展

▲萬海總經理謝福隆看目前的高運價可以維持到第三季。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今日通過配發股利3元。公司總經理謝福隆指出，本月份開始貨櫃船運市場明顯轉旺，美國進口商趕著在現有10%關稅實施時進貨，中東市場因為美伊戰爭波斯灣地區民生消費品庫存用得差不多，現在貨物想盡辦法從荷莫茲海峽外港口與吉達等港轉進，造成港口擁擠，且蔓延到印度、新加坡等港，估計市場好到第三季，後續則看美國新關稅怎麼收、美伊和平協議如何發展。

行政院今日公布的美對台灣非半導體232關稅優惠，汽車零組件稅率比市場預期還低15%，謝福隆表示，相關貨品都是萬海承攬的範圍，公司也可以受惠。謝福隆認為，現在市場運價是欲小不易。

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萬海指出，展望一一五年，全球供應鏈在歷經調整後逐步邁向穩定，但航運市場仍受到船隊擴張、地緣政治干擾與營運成本上升的影響。依據Alphaliner一一五年的市場預估，全球新船交付量將較前一年下降，使新增運能增速開始趨緩，有助供需關係逐步回歸合理區間。

同時，大型化船舶仍為市場主流，全球超大型貨櫃船規模持續擴張，反映航商對高能效與成本優勢的偏好。雖然市場運力仍偏充裕，但部分不符合新環保規範的船舶將加速退役，有助於運力成長獲得控制。此外，全球船舶閒置率維持低檔，顯現市場運能仍處於活躍運用狀態。

在此環境下，萬海將秉持穩健經營與長期佈局的理念，審慎調整船隊與航線策略，積極掌握市場需求並提升運能利用效率。公司將運用涵蓋近洋、中遠洋的完整航線網絡，進行彈性調整與持續拓展，致力提供客戶高品質服務。

在船舶管理方面，公司將持續優化船舶性能、貨櫃設備可靠度與節能技術，強化船舶與貨物運輸安全。同時，順應國際環保趨勢，公司將持續推動燃料轉型與低碳策略，朝向淨零排放目標穩健邁進。