大盤猛攻44K　一文看9檔半年報酬翻倍台股ETF

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（28）日台股漲多震盪，指數一度失守突破4萬4千點大關，台股ETF攻勢凌厲，近半年來績效九大悍將報酬率皆翻倍，績效前三強兆豐台灣晶圓製造（00913）、台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）皆大漲逾120%，較加權指數漲幅60.62%，高出1倍以上。

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根據統計近半年績效前十名台股ETF分別：兆豐台灣晶圓製造、台新臺灣IC設計、野村臺灣新科技50、富邦台灣半導體（00892）、群益半導體收益（00927）、元大富櫃50（006201）、新光臺灣半導體30（00904）、主動統一台股增長（00981A）、中信關鍵半導體（00891）、兆豐藍籌30（00690），前九名締造績效翻倍佳績效。

台新投信指出，預期未來幾年AI資本支出將持續雙位數增長，台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長，台股漲升動能可望延續，逢低即是買點。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，AI加速變革，為產業成長力持續注入新動能，OpenClaw(龍蝦)AI Agent不只是對話，更像貼身助理，能自行規劃步驟、呼叫其他工具並完成多項步驟，Claude Cowork Dispatch 3月發布新功能，用戶可以透過手機交辦「數位員工」把家裡電腦內的資料取出和整理成報告。兩款AI Agent引起市場高度關注。AI Agent背後仍是仰賴CSP的算力，由於通用型晶片(Nvidia的GPU)供不應求，客製化晶片的機會就此浮現，為IC設計業者帶來新的爆發性商機，這也是近期該族群持續強攻的主因。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人黃鈺民表示，輝達最新財報表現亮眼、超微加碼百億投資台廠供應鏈，在六月Computex電腦展前夕，輝達執行長黃仁勳提前4天訪台，關鍵行程將固樁台灣AI供應鏈. 其中，重量級半導體廠更是輝達「兆元宴」座上佳賓，再次凸顯台灣半導體產業鏈在全球AI製造扮演核心地位，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，明(2027)年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。