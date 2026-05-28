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台股、0050高點到了嗎？專家：美股數據給出不同答案

▲▼ 台股,投資策略,主動型ETF,被動型ETF,陳重銘,獲利,0050。（圖／Pixabay）

▲台股近期持續走高，不少投資人開始擔心市場是否已漲過頭。（圖／Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

台股近期持續站穩高檔，AI概念股與大型權值股輪番撐盤，帶動「元大台灣50（0050）」這類具代表性的市值型商品同步走強。不過市場愈漲，投資人對「是不是已經太高了」的焦慮也愈來愈明顯。不過，從美股歷史經驗來看，市場不斷創新高，未必代表接下來一定會大跌，甚至很多時候，創高後股市還會繼續往上走。

美國投資機構Fidelity曾分析指出，以S&P 500指數來看，過去在2025年前三季已上漲近15%，期間也頻繁創下歷史新高。而且從長期數據來看，「創高」本身其實不一定是市場見頂訊號。

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Strategic Advisers LLC機構投資組合經理Naveen Malwal表示，股票通常是在經濟與企業獲利表現良好的情況下，才會創下歷史新高，而這類成長趨勢往往能持續很長一段時間。根據Fidelity統計，自1950年以來，S&P 500指數創下歷史新高後的一年內，平均總報酬率為12.7%，甚至略高於一般12個月期間的平均報酬12.6%。換句話說，市場創高後，不一定會立刻反轉下跌，很多情況下反而還會持續向上。

這樣的歷史經驗，也成為近期觀察台股與0050走勢時的重要參考。尤其當市場持續創高時，投資人最容易出現「先賣再說」的想法，但若太早離場，長期結果可能反而不理想。

Fidelity舉例，若一筆1萬美元資金從1988年至2024年持續投資美股市場，最終資產價值將超過50萬美元；但若期間剛好錯過市場表現最好的5天，資產價值可能直接少掉37%；若錯過最強的50天，最終資產甚至可能剩不到4萬美元。

Malwal表示，目前沒有可靠的方法，可以精準預測市場每天的最佳買賣時機。他認為，即使真的能成功抓到最佳進場點位，長期差距其實沒有想像中巨大；但若因擔心市場太高而頻繁進出，或一直等待修正才願意進場，反而更容易錯過真正重要的上漲行情。

對於市場對高點的擔憂，Malwal也指出，市場未來一定還是可能出現修正，但沒有人知道何時發生，也無法準確預測跌幅與持續時間，這本來就是市場運作的一部分。他表示，投資股票與債券本來就會面臨波動，但從歷史來看，S&P 500近百年的長期方向仍然是向上。

回到台股，目前市場同樣受到AI、高階晶片與大型權值股帶動，0050等市值型ETF也持續吸引資金進駐。在台股持續高檔震盪之際，美股過去「創高後不一定立刻反轉」的歷史經驗，也讓市場重新思考，真正困難的或許不是面對下跌，而是在市場一路上漲時，是否還能持續留在場內。

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關鍵字： 台股美股0050AI概念股市場投資理財S&P 500

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