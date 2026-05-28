快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點　台積電創高收跌5元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌620.36點，以43636.44點作收，跌幅1.4％，成交量15904.76億元；台積電（2330）一度創下史高2360元，終場仍收跌5元。
台股今早盤在9點23分大漲697.29點至44954.09點，之後節節敗退，隨著傳出美伊戰事，亞洲股市轉跌，台股也在近11點半翻黑，指數在臨收盤前半小時再殺一波，最低來到43236.36點，重挫1020.44點，上下震盪高達1717.73點，創下史上第二大。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌16.0點開出，指數開低走低，盤中最高達44954.09點，最低43236.36點，終場收在43636.44點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到2295元，跌幅0.22％；鴻海（2317）下跌1元至263元；聯發科（2454）下跌230元至4410元；廣達（2382）下跌3.5元來到308.5元；長榮（2603）下跌0.5元至211元。
今天漲幅前5名個股為倉佑（1568）上漲3.75元，漲幅10％；耿鼎（1524）上漲2.9元，漲幅10％；大億（1521）上漲2.45元，漲幅10％；虹揚-KY（6573）上漲1.35元，漲幅10％；時碩工業（4566）上漲6.1元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為創意（3443）下跌510元，跌幅10％；睿生光電（6861）下跌46元，跌幅9.96％；麗嬰房（2911）下跌0.92元，跌幅9.95％；森崴能源（6806）下跌0.67元，跌幅9.9％；高力（8996）下跌120元，跌幅9.88％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|倉佑（1568）
|41.25
|▲3.75
|▲10.0％
|耿鼎（1524）
|31.9
|▲2.9
|▲10.0％
|大億（1521）
|26.95
|▲2.45
|▲10.0％
|虹揚-KY（6573）
|14.85
|▲1.35
|▲10.0％
|時碩工業（4566）
|67.2
|▲6.1
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|創意（3443）
|4590.0
|▼510.0
|▼10.0％
|睿生光電（6861）
|416.0
|▼46.0
|▼9.96％
|麗嬰房（2911）
|8.33
|▼0.92
|▼9.95％
|森崴能源（6806）
|6.1
|▼0.67
|▼9.9％
|高力（8996）
|1095.0
|▼120.0
|▼9.88％
資料來源：證交所
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