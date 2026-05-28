快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點　台積電創高收跌5元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌620.36點，以43636.44點作收，跌幅1.4％，成交量15904.76億元；台積電（2330）一度創下史高2360元，終場仍收跌5元。

台股今早盤在9點23分大漲697.29點至44954.09點，之後節節敗退，隨著傳出美伊戰事，亞洲股市轉跌，台股也在近11點半翻黑，指數在臨收盤前半小時再殺一波，最低來到43236.36點，重挫1020.44點，上下震盪高達1717.73點，創下史上第二大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌16.0點開出，指數開低走低，盤中最高達44954.09點，最低43236.36點，終場收在43636.44點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到2295元，跌幅0.22％；鴻海（2317）下跌1元至263元；聯發科（2454）下跌230元至4410元；廣達（2382）下跌3.5元來到308.5元；長榮（2603）下跌0.5元至211元。

今天漲幅前5名個股為倉佑（1568）上漲3.75元，漲幅10％；耿鼎（1524）上漲2.9元，漲幅10％；大億（1521）上漲2.45元，漲幅10％；虹揚-KY（6573）上漲1.35元，漲幅10％；時碩工業（4566）上漲6.1元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為創意（3443）下跌510元，跌幅10％；睿生光電（6861）下跌46元，跌幅9.96％；麗嬰房（2911）下跌0.92元，跌幅9.95％；森崴能源（6806）下跌0.67元，跌幅9.9％；高力（8996）下跌120元，跌幅9.88％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 倉佑（1568） 41.25 ▲3.75 ▲10.0％ 耿鼎（1524） 31.9 ▲2.9 ▲10.0％ 大億（1521） 26.95 ▲2.45 ▲10.0％ 虹揚-KY（6573） 14.85 ▲1.35 ▲10.0％ 時碩工業（4566） 67.2 ▲6.1 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 創意（3443） 4590.0 ▼510.0 ▼10.0％ 睿生光電（6861） 416.0 ▼46.0 ▼9.96％ 麗嬰房（2911） 8.33 ▼0.92 ▼9.95％ 森崴能源（6806） 6.1 ▼0.67 ▼9.9％ 高力（8996） 1095.0 ▼120.0 ▼9.88％

資料來源：證交所