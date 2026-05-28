童子賢：台股本益比控制在30倍內不算過熱　AI發展不到30%

▲和碩科技董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台股屢創新高，市場擔心出現過熱跡象。和碩董事長童子賢今天罕見對股市發表看法，他認為關鍵指標是本益比，台股目前本益比約22到28倍，若全年控制在20到30倍不算過熱；他表示，台灣處在AI潮流的中心，現階段AI發展連30%都不到。

童子賢上午在和碩股東會後接受媒體採訪指出，目前人工智慧（AI）產業趨勢對未來全球經濟有幫助，類似當初網際網路的出現，在未來幾年會逐漸發酵，只要有數位裝置的地方都可以增進效能和更智慧化，希望是一個良性循環。 他強調，台灣處在這波潮流的中心，不是1、2年就會結束，現階段AI發展可能連30%都不到，還在持續發展中。

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童子賢說，台灣有努力也有成果，這是幸運的。有人問他台股是否過熱、擔心上漲都集中在科技股，他反問，「難道我們要回到40年前出口成衣的日子」，能做高附加價值的產品其實還是挺不錯。

市場傳出和碩子公司景碩獲AI晶片大廠輝達（NVIDIA）入股，童子賢澄清並無此事。入股方式之一是在現貨市場買股票，但對公司沒有營運上的幫助，因為資金轉移到另一個股東；另一種方式是公司發行新股認購，目前為止沒有這件事。

童子賢分析，從產業現況來看，比較常見方式是預付款或設備資助，由客戶先付訂金確保產能，或直接購買專用設備放到工廠，目的在於鼓勵供應鏈擴產、降低長期風險。

談到台美關稅議題，童子賢表示，從產業角度當然是希望安定，希望台灣處於有利的競爭位置，今天公布的內容是排除半導體的關稅，對台灣有明確規範，其實是不錯的。台灣的出口為需求驅動，並非低價傾銷或不當擴產，也未涉及不公平競爭或國安疑慮，應該不會觸犯相關條款。

針對將參加6月1日輝達GTC Taipei主題演講前的暖場活動，童子賢說，這是年度盛會，過去幾年都是潮流和目光焦點所在，他會接受訪問，向大家報告參與這個潮流的心情與和碩努力的方向，自己只是扮演參與者之一。

有關營運展望，和碩共同執行長鄧國彥表示，今年AI伺服器營收將有10倍數成長，今年上半年稍微放緩，下半年將好轉，希望第3季和第4季量能持穩；個人電腦（PC）產品方面，全年出貨量可能下滑個位數，但高階占比提升，仍在評估下半年的市場需求。

和碩共同執行長鄭光志指出，和碩多年來的努力研發，今年見到成果，下半年不只維持既有生產，還要擴充人力與空間，整個生產人力可能要倍增，或達到3、4倍的投入，才有辦法達成10倍數成長。