AI時代讀該哪科系？黃仁勳：具備「3大能力」才是重要關鍵

▲AI時代小孩應該讀哪一科？黃仁勳直言，讀哪一科不重要，過去重要的事物未來依然會很重要。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

近年AI浪潮席捲全球，大幅改變了許多人的生活型態與工作模式，「AI教父」輝達創辦人黃仁勳近日受訪被問到，在AI時代小孩應該讀哪一科？他直言不必過度糾結孩子要選什麼科系這件事，這其實不那麼重要，他認為「說故事能力、創造力、判斷力」，才是未來的重要關鍵。

黃仁勳日前接受新加坡《亞洲新聞台》（Channel NewsAsia）專訪，主持人問，現在很多家長都很關心，「你會建議他們的孩子讀哪一科，才能AI時代保持自己的價值不被淘汰？」黃仁勳答道，他認為讀哪一科並不重要，以前重要的事物，未來還是一樣很重要。

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他以廣播、新聞媒體為例，傳播、說故事這件事和過去一樣重要，關鍵在知道要問什麼，好的記者和訪問者不只要做好準備，在訪問時同時還要不斷思考觀眾想知道什麼，「為觀眾述說好故事的能力，在未來和今天一樣重要。」

不管讀哪一科 黃仁勳建議只要問這問題

此外他還提到，像是藝術和日本的「侘寂」（wabi-sabi）概念，「不完美的美在未來可能更加重要」，或是拍電影、設計汽車、製造晶片，都是一樣的。黃仁勳認為，不管你的熱情在哪裡，唯一要問的問題是，「AI可以如何幫助我的學習、我的技藝、我的目標」。

黃仁勳指出，雖然AI會將許多工作的某些部分自動化，但它同時也會推動人們走向需要「判斷力」和「創造力」的高階工作。他認為，正因為AI自動化，「我們可以更專注於工作中更困難的部分」。

對於有些人認為AI的廣泛應用會讓人變懶、變笨，黃仁勳不以為然，他覺得自己更忙了，並表示在電腦、網路、智慧型手機興起後，科技浪潮並沒有消滅人類的抱負，反而激起人們更多的雄心壯志。



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