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0050破百元還能買？專家點醒散戶：現在高點就是未來低點

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者楊智雯／綜合報導

台股近期在AI與資金行情帶動下持續創高，加權指數一度衝破4萬4000點，接近4萬5000點，連帶讓不少ETF價格同步飆升，指標性的元大台灣50（0050）更一度站上103元，市場開始出現一波「現在還能不能買？」的疑慮，尤其不少投資人看到指數不斷創高，擔心一進場就買在高點，但也有人認為，只要AI趨勢與台股資金行情沒有明顯反轉，ETF長線仍具配置價值。

國票證券經理孫嘉明接受專訪指出，「台股現在已經從年初2萬多漲到4萬4了，0050在這時候算高檔，一定會震盪，它可能漲高後拉回修正10%，這在技術面上是很正常的，如果現在一口氣全買，未來被套牢10%會很難過，長線投資者應分批慢慢買，不該在技術面相對高點時大筆進出，這時點不適合短線去壓」。

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孫嘉明強調，0050作為投資台灣市值最大前50檔優質企業的工具，其長期走勢仍會隨著整體經濟發展朝向「右上方」前進，因此，對於以「累積資產」為目標的長期投資者，持續進行定期定額或小額買進是適當的，因為時間拉長後，現在的高點在十年後看來可能仍是相對低點。

面對指數不斷登高，國票證券經理孫嘉明分析今年以來台股衝高的核心動能來自於AI產業的發展，且這不單純只是市場很樂觀，而是有實質的營收支撐，他觀察到，從台積電、台達電到記憶體大廠，其營收成長能見度與獲利能力皆顯著提升，AI議題確實帶動了國內電子業的強勁出貨，這股情緒是因為大家看到出貨增長動能真的很大，覺得明天會更好，雖然目前台股的「巴菲特指標」已接近450%，從整體角度看確實偏高，但孫嘉明認為，只要未來的獲利能實現，當前的股價高低便非核心問題。

台股目前在4萬4,000點至4萬5,000點之間呈現區間震盪，且震盪幅度極大，孫嘉明分析，近期市場稍微有風吹草動，如地緣政治一有消息，單日震盪幅度就可能高達1,500點，顯見高位階時市場極其敏感，在這種「高檔震盪」的環境下，孫嘉明建議投資策略應從「買大盤」轉向「選個別股」，建議關注具備產業趨勢、議題性且營收動能強勁的標的，例如AI、被動元件等需求旺盛的族群。

也有不少存股派認為，即使短線漲多震盪，只要是分批投入、長期持有，ETF仍是一般投資人參與台股最簡單的方式，有投資人在社群分享，去年開始定期定額布局0050，即使歷經幾次拉回，整體資產仍明顯成長，孫嘉明贊同「重點不是猜最高點，而是有沒有持續留在市場裡」。

關鍵字： 0050台股ETF國票證券台積電台達電AI

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