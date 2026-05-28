台塑差別化產品比重提升至6成　全年力拚轉盈

▲台塑董事長郭文筆。（圖／台塑企業提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑（1301）於今（28）日召開股東會，董事長郭文筆談到近期石化產品市況、轉型進度。他表示，第二季市場供給受限，石化產品價格維持相對高檔，第三季進入傳統需求旺季，面臨美伊戰爭等不確定因素，仍將審慎應對後續市場變化，差別化產品的銷售比重，由去（2025）年50%提高至今（2026）60%，力拚全年轉盈。

去年中國大陸、美國持續新增石化產能，大量出口低價競銷，以及美國實施對等關稅，石化產品利差縮小，及認列台塑美國公司等權益法投資收益減少，台塑去年呈現虧損，惟透過成本改善並積極推動轉型以扭轉頹勢。

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美伊戰爭影響，中東原油、輕油供應中斷，帶動乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，以及認列轉投資收益增加，台塑第一季每股稅前盈餘0.53元。

郭文筆指出，第二季因美伊戰爭持續，原油價格居高不下，石化產品價格維持高檔，有低成本的庫存，產品利差有明顯改善，同時認列台塑石化、台塑美國等公司權益法投資收益的增加，第二季獲利可望優於第一季。

展望下半年，郭文筆認為，若美伊談判達成協議，美伊戰爭造成中東能源設施及石化廠遭受攻擊嚴重受損，其中PE影響產能1500萬噸，PP影響產能450萬噸，短期內要修復仍有困難，石化產品市場供應減少，有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力，加上第三季為石化產品傳統需求旺季，且印度及越南推動基礎建設，有利產品銷售，因此不看淡下半年的營運展望。

郭文筆也談到台塑轉型步伐，鎖定半導體、綠能環保及醫療保健三大發展趨勢，推動前瞻性產品之技術移轉或合作開發，重點布局半導體化學品、關鍵材料及新材料領域，包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等半導體化學品，開發原子層沉積釕金屬前驅物及光阻稀釋劑等關鍵材料，以及1-己烯、聚烯烴彈性體與聚芳醚酮等材料，合計27項產品，預計投資292億元，每年可增加產值300億元。

台塑持續優化產品結構，朝高值化、差別化產品開發，差別化產品占比預計從去年的50%，提升到今年的60%，持續推動節能減碳、製程改善及成本合理。