搶攻端午商機！85℃推出甜心冰粽　Mr.WISH推端午限定飲品

▲Mr.WISH推端午限定飲品。（圖／Mr.WISH提供）

記者高兆麟／台北報導

隨著端午節日即將到來，美食KY（2723）旗下85℃推出三款「甜心冰粽」，並祭出多重優惠，希望帶動節慶聚餐與送禮商機，另外，手搖飲品牌Mr.WISH推出全新端午限定系列「粽夏一號」與「粽夏奶烏」，首度將台灣傳統鹼粽元素轉化為手搖飲配料「鹼粽QQ」，結合榮獲 ITI 國際風味評鑑三星最高榮譽的「黃枝香烏龍」作為茶底，打造兼具台灣節慶文化與咀嚼系口感的新茶飲體驗。

85℃此次推出三款「甜心冰粽」，其中「花生香菜口味」以香濃花生搭配清新香菜慕斯，另外還有人氣升級版「八五松露御品肉粽」，以及話題性十足的「杜拜巧克力大福」。

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85℃主打「花生香菜口味」內餡選用法國愛樂薇動物性鮮奶油，加入台灣香菜製成香菜慕斯餡，搭配濃郁花生餡，帶來鹹甜交融的滋味。另外兩款經典口味同樣吸引人。「紅豆牛奶口味」以慢火熬煮紅豆餡結合鮮奶油；「芋頭牛奶口味」則以細緻芋泥打造濃郁香氣，搭配Q軟麻糬外皮。

Mr.WISH則推出全新端午限定系列「粽夏一號」與「粽夏奶烏」，首度將台灣傳統鹼粽元素轉化為手搖飲配料「鹼粽QQ」，結合榮獲 ITI 國際風味評鑑三星最高榮譽的「黃枝香烏龍」作為茶底，打造兼具台灣節慶文化與咀嚼系口感的新茶飲體驗。

Mr.WISH表示，品牌近年正式啟動轉型計畫，由過往鮮果茶形象全面朝「希望好茶」方向升級，重新聚焦茶飲本質與茶湯實力。今年旗下茶款「黃枝香烏龍」更榮獲 ITI 國際風味評鑑三星最高榮譽，成為少數獲得此殊榮的台灣連鎖茶飲品牌。品牌指出，希望透過更高規格的茶葉選用與風味穩定度，讓消費者不只是喝水果風味，更能感受到茶底本身的香氣與層次，「水果是亮點，好茶才是靈魂」。

此次端午限定新品，則以台灣人熟悉的鹼粽文化作為靈感來源。全新「鹼粽QQ」配料，融合鹼粽特有的淡雅甜香與Q彈口感，搭配黃枝香烏龍茶湯，創造既熟悉又具新鮮感的節慶風味。Mr.WISH認為，台灣消費者對創意飲品接受度高，也願意嘗試具有文化感與話題性的新品，因此希望透過端午元素與高規格茶底的結合，打造具有記憶點的夏季限定飲品。

本次推出的「粽夏一號」，主打無調味單茶結合鹼粽QQ、焙茶粉粿與波霸，呈現多層次咀嚼感與茶香尾韻；「粽夏奶烏」則以黃枝香烏龍融合奶香風味，搭配鹼粽QQ打造濃厚系口感，鎖定喜愛奶茶與配料系飲品的消費族群。

除了新品本身，Mr.WISH此次也同步推出全新紙杯設計，呼應「希望好茶」品牌概念。其中「晨曦版本」融入白鼻心、小綠葉蟬、石虎與穿山甲等茶園生態元素，象徵友善土地與自然循環；另一款「慕夏版本」則以新藝術風格重新演繹烏龍茶意象，展現品牌朝向新茶飲時代的質感升級。

Mr.WISH表示，希望透過此次端午限定企劃，持續深化品牌「茶感升級」方向，結合台灣節慶文化、創意配料與國際認證茶底，為台灣手搖市場帶來更具文化感與辨識度的新產品體驗。