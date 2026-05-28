和迅雙引擎策略搶攻細胞醫療市場　預計六月下旬上櫃

▲和迅經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

和迅（6986）將於29日舉辦上櫃前業績發表會，並預計六月下旬上櫃，暫定承銷價52元，和迅以「新藥開發搭配細胞醫療CDMO／CMO雙引擎並進」為核心策略，除推進異體幹細胞新藥HeXell-2020臨床開發，也同步布局細胞醫療CDMO/CMO相關服務，藉由多元服務建立營收基礎，並掌握再生雙法施行後再生醫療產成長帶來的長線成長機會。

和迅4月合併營收1,670.6萬元，累計前4月合併營收8,923.6萬元，年增8.65%。有別於多數生技公司仰賴單一臨床資產、短期難以貢獻營收，和迅以CDMO／CMO委託開發暨生產服務，持續創造穩定現金流入，並將服務收入回饋支持旗下異體幹細胞新藥HeXell-2020開發，形成研發與營運相互支撐的商業模式。

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和迅目前已掌握幹細胞庫建置、適應症開發與量產平台等核心技術，具備從製程開發到到臨床試驗申請與最終量產的一站式服務能力。同時，該公司亦可協助客戶銜接GTP與未來GMP生產需求，具備台灣再生醫療稀缺的整合性高階細胞製造能力。

此外，該公司共建置九條專業產線，涵蓋40公升級免疫細胞自動化封閉培養、兩條15公升級幹細胞培養、500公升級外泌體量產，以及每日逾1萬劑的無菌充填產能，服務完整涵蓋細胞醫療產業需求。

在臨床進度方面，HeXell-2020治療心臟疾病併同冠狀動脈疾病執行一期臨床試驗中；冠狀動脈心臟病的Phase I／IIa人體臨床試驗申請，已於2025年4月獲美國FDA核可執行亦已獲衛福部原則同意試驗進行，臨床進度持續推進；先前針對老年衰弱症的Phase I臨床試驗申請也已獲FDA核可。

董事長黃濟鴻表示，HeXell-2020以異體臍帶間質幹細胞治療血管病變為基礎，切入心臟疾病併同冠狀動脈疾病（HF-CAD）、冠狀動脈心臟病（CAD）、老年衰弱症（Frailty）、慢性腎臟病（CKD）及移植物抗宿主疾病（GVHD）五大適應症，管線布局橫跨心血管疾病與抗老退化兩大領域，具備「一種藥品、開發多項適應症」的高效開發策略。

根據Fortune Business Insights於2025年11月的推估，全球再生醫療市場2025年規模達516.5億美元，至2032年將達413.3億美元，CAGR達34.6%。在高齡化、慢性病與退化性疾病需求同步升溫下，再生醫療、細胞治療及細胞製造服務的長線擴張趨勢相對明確。

法人指出，台灣細胞醫療供應鏈目前仍處於早期發展階段，隨著再生醫療法規逐步完善、細胞治療需求增加，以及生技業者對高規格製造與委託生產需求升溫，和迅若持續擴大CDMO／CMO接單動能，營運動能可望受惠。