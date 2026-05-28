台美國防產業論壇隆重登場　深化供應鏈合作與產業交流

▲左起前美國陸軍太平洋司令部查爾斯·弗林司令、外貿協會董事長黃志芳、美台商業協會會長韓儒伯。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

2026年「台美國防產業論壇」今(28)日在台北世貿中心登場，由外貿協會及美台商業協會(US-Taiwan Business Council)共同主辦，持續深化台美國防供應鏈合作與共同技術研發，促進雙方產業交流與供應鏈韌性。

今年度由前美國陸軍太平洋司令部查爾斯．弗林司令(Charles A. Flynn)率42位重量級團員來訪，堪稱歷年規模之最，也反映美方對深化台美國防供應鏈之高度重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

論壇邀請印太暨亞太地區業務發展副總裁 Brady Crosier及ISMAR全球商務資深總監Philip W. Yu分享台美國防共同產製與共同研發合作之願景，計吸引上百位我國國防、無人機、資安、衛星通訊等相關領域業者共襄盛舉，與會者不乏國內指標大廠代表。

外貿協會董事長黃志芳於開幕致詞時指出，今日論壇不僅是一場產業交流活動，更是一項重要里程碑，象徵台美雙方正從過去以軍售與採購為主的合作模式，逐步深化為更高層次、具戰略意義之產業夥伴關係。

黃志芳強調，台灣擁有深厚的半導體、資通訊與低軌衛星科技產業基礎，許多技術可快速轉化為國防應用，包括無人機、AI辨識、衛星通訊及半導體晶片等，目標為成為全球國防科技供應鏈的重要夥伴。

近來受地緣政治局勢影響，各國對國防產業與供應鏈自主之重視日益提升，外貿協會亦全力以多元作法，協助我國企業打造跨國、跨領域的產業合作契機，其中尤以兩年一度「台北國際航太暨國防工業展」為最重要平台，去年展出規模創歷屆新高，較前屆大幅成長逾七成。

此外，外貿協會於今年5月邀請30家來自烏克蘭、波蘭、捷克等國業者來台，分享第一手烏克蘭重建需求的商機，其中包含烏克蘭前三大無人機業者，聚焦軍工無人機與ICT科技領域。另亦於4月邀請義大利國防及直升機產業龍頭Leonardo來臺舉辦採購政策說明會，及促成日本NTT e-Drone Technology來台與我商進行多場洽談，積極協助台灣業者切入國際供應鏈。近年亦有更多無人機相關企業參與歐洲、美

國及日本台灣形象展，展現台灣無人機快速成長之實力與國際競爭力。

根據我國行政院統計，台灣軍工產業去年產值達新台幣2,308億元，其中無人機129億元、船艦696億元、航太1,483億元，尤其無人機較前一年成長2.5倍，目前全台已有超過267家業者投入無人機供應鏈，並已與歐美日等多國簽署備忘錄(MOU)。

今年台灣成為美國本土以外的無人機「非紅供應鏈」GreenUAS測試據點，象徵台灣於全球可信賴無人機供應鏈中扮演關鍵角色，也使無人機成為台美產業合作最具潛力之方向之一。

本次論壇圓展現台灣與美國國防產業合作已邁向嶄新階段。外貿協會表示，未來將持續透過多元服務與交流平台，深化台灣國防企業與美國及國際夥伴之合作關係，協助台灣從傳統代工出口角色，逐步提升為全球國防產業的重要合作夥伴。