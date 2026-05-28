台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停　 2家獲利提前開獎

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（28）日開高走低，指數創高後爆量轉跌，惟被動元件股展現相對強勢，11檔收漲停，由於類股漲勢驚人，遭處置個股排排站，另今(28)日有金山電（8042）、信昌電（6173）二家被要求提前公布獲利，以4月單月獲利來看，均較去年有逾1000%的成長。

台股早盤創高但終場下跌620.36點或1.40%、43636.44點作收，跌破44K，不過被動元件不畏大盤下殺，終場仍有凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、雲嘉南（3191）、勤凱（4760）、鈺凱（5228）、釣寶（6155）、立敦（6175）、聚鼎（6224）、佳邦（6284）、三集端-KY（6862）11檔漲停。

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另今日有二家被要求提前公布自結獲利；鋁質電容廠金山電4月單月營收4.3億元，年增33%，稅後純益5800萬元，與去年相較轉虧為盈且成長1225%，每股賺0.45元，年增1225%。法人指出，金山電受惠於人工智慧（AI）伺服器需求急速升溫，電容出貨量顯著成長。

信昌電具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，自結4月單月營收4.19億元，年增20%，稅後純益7500萬元，年增838%，每股盈餘 0.44

元，年成長1000%。