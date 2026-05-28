國喬募資50億開拓「低碳高純度氫氣」新事業　2028年1H試俥量產

▲國喬投入「低碳高純度氫氣」新事業。（圖／國喬提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對全球能源轉型與半導體市場的強勁需求，帶動產業升級與轉向策略發展，國喬（1312）決議辦理現金增資，計畫募集50億元，用於健全財務結構與汰換老舊設備，同時新建「低碳高純度氫氣」產線，正式投入氫氣事業，預計2028年上半年試俥量產。

國喬深耕石化產業近50年，與國內三大氣體公司及多家石化廠長期合作，具備氣體處理、純化與工安管理等核心競爭力，看準全球氫能趨勢與台灣半導體、AI產業擴產帶動及ESG減碳商機，用以還原清除表面氧化層及製造高純度材料的「電子級高純度氫氣」需求與日俱增，計劃高雄大社廠區新建高純度、高效率氫氣產線，並建置太陽能綠能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用，新產線預計2028年上半年全面試俥量產並挹注營收。

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國喬董事長邱德馨表示，過去氫氣只是石化製程中的副產品，如今憑藉著本業優勢，將副產品氫氣純化升級，不僅迎合市場需求與高值化商機，更是國喬在面對全球地緣政治動盪與石化產業結構轉型之際，邁向綠色石化新模式的重要戰略佈局。

隨著中國大陸大型石化產能全面開出，導致全球供應格局嚴重失衡；加上地緣政治不穩與高額關稅貿易壁壘，使全球經濟景氣面臨極高不確定性，對此，國喬總經理曾嘉雄指出，已徹底實施國內優先及外銷全球化策略，積極開發越南、泰國、印度、孟加拉等市場，降低對特定單一區域市場的依賴，去（2025）年外銷至中國的銷售佔比已降至整體外銷之30%以下，而東南亞與南亞的銷售佔比則已經超過50%，成功達到分散市場的目標。

在產品高值化開發方面，新開發的尼龍彈性體，可應用在高端機能鞋材及防水透濕的衣材上，市場應用價值高，是今年的主力產品之一，今年更進一步投入「低碳高純度氫氣」新事業。