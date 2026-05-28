八重山丸基隆港啟航、睽違18年再現石垣島客運航線　端午部分航次售罄

▲八重山丸首航剪綵儀式，左起株式會社商船YAIMA大濵達也董事長、華岡集團洪清潭會長、石垣市中山義隆市長、航港局葉協隆局長、林沛祥立法委員、陳俊宇立法委員、基隆市邱珮琳副市長、基隆港務分公司蘇建榮總經理。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

備受矚目的「八重山丸」今(28)日上午於基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式，華岡集團總經理洪郁航表示，首航去程與回程旅客各約200多人，端午部分航班已售罄，旅客以年輕小資族、親子家庭及家族旅遊居多。

華岡集團旗下東聯航運邀請基隆港務分公司蘇建榮總經理、林沛祥立法委員、陳俊宇立法委員、航港局葉協隆局長、石垣市中山義隆市長、基隆市邱珮琳副市長 、財政部關務署基隆關吳慧燕副關務長、株式會社商船YAIMA 大濵達也董事長等眾多貴賓、海運界等代表到場共襄盛舉，一同見證基隆港海運觀光發展的重要里程碑。該輪將於今日深夜12時前載運首批旅客開航，正式啟動基隆-石垣島航線。

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▲八重山丸靠泊基隆港東3碼頭。（圖／基隆港務分公司提供）

薔蜜颱風迫近，洪郁航表示，今晚去程不受颱風影響，返程時颱風仍距離石垣島較遠，不過會持續關注颱風動態，並依實際情況看是否須要做出調整。

台灣港務公司基隆港務分表示，基隆港在2008年前，即有營運長達50年，往來石垣島及那霸等地的定期客貨輪-飛龍輪及飛龍21號。在睽違18年後，八重山丸重拾接力棒，串聯的不只是基隆-石垣島間的交通動脈，更串起兩世代人的共同記憶。八重山丸預計6月底前每週往返石垣島1航次、7月起每週往返2航次，為旅客提供更多元、可靠的旅遊選擇。

▲基隆港務分公司蘇建榮總經理(左)致贈首航紀念牌予株式會社商船YAIMA大濵達也董事長(右)。（圖／基隆港務分公司提供）。

基隆港目前已經有國際郵輪、國內渡輪、港內觀光小艇等海上旅遊產品，八重山丸所開闢的國際渡輪航線為基隆港海上觀光產品補上「最後一塊拼圖」，基隆港將因而成為全台灣首位擁有全方位海上觀光旅遊產品的國際商港，確立其亞洲海洋旅遊樞紐的領先地位。

八重山丸(YAIMA MARU)船舶資訊：

船舶類型：駛上駛下(Ro-Ro)型客貨船

總噸位：21,688噸

船長：160公尺

船寬：25公尺

載客數：約545名

貨艙：70輛轎車及約90個40呎貨櫃

航程：基隆-石垣島；航程7小時