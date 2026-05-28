ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股暴走外資轉賣！大砍面板加碼記憶體　買賣超10檔一次看

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今大暴走，創高後再走跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（28日）大暴走，終場失守4萬4，其中，外資終結連5買，轉為賣超386.83億元，其中大砍面板廠，加碼記憶體股，買賣超第一分別是力積電（6770）買最多，群創（3481）被砍最多。

三大法人合計賣超 604.81 億元，外資賣超 386.83 億；自營商賣超 150.38 億元；投信賣超 67.59 億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外資今買超前10大個股，依序為力積電12萬688張、旺宏（2337）8萬1634張、南亞科（2408）6萬2166張、富邦金（2881）3萬3906張、英業達（2356）2萬5878張、京元電子（2449）2萬2857張、仁寶（2324）1萬9507張、遠東新（1402）1萬8907張、國泰金（2882）1萬7727張、鴻海（2317）1萬2866張。

外資今賣超前10大個股，依序為群創28萬9338張、台新新光金（2887）5萬9196張、華邦電（2344）5萬1733張、華南金（2880）4萬6412張、華通（2313）3萬3742張、第一金（2892）2萬5867張、南亞（1303）2萬5023張、玉山金（2884）1萬8091張、泰金寶-DR（9105）1萬8076張、廣達（2382）1萬7684張。

關鍵字： 台股走勢外資動向法人賣超記憶體股面板廠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【2030年啟用！】蓋總部花那麼多錢、這麼美 黃仁勳喊：你還要WFH？

推薦閱讀

台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停　 2家獲利提前開獎

台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停　 2家獲利提前開獎

台股今（28）日開高走低，指數創高後爆量轉跌，惟被動元件股展現相對強勢，11檔收漲停，由於類股漲勢驚人，遭處置個股排排站，另今（28）日有金山電（8042）、信昌電（6173）二家被要求提前公布獲利，以4月單月獲利來看，均較去年有逾1000%的成長。

2026-05-28 16:07
00981T換股增刪各10檔！ 國巨*入列　踢除金融股佔一半

00981T換股增刪各10檔！ 國巨*入列　踢除金融股佔一半

臺灣指數公司今（28）日公布「特選臺灣大型股代表25指數」成份股定期審核結果，該指數係由平衡凱基雙核收息（00981T）所追蹤，成份股納入南亞（1303）等10檔、刪除統一（1216）等10檔，並自今日盤後生效。

2026-05-28 15:58
快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點　台積電創高收跌5元

快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點　台積電創高收跌5元

台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌620.36點，以43636.44點作收，跌幅1.4％，成交量15904.76億元。

2026-05-28 13:39
快訊／台股大怒神！創高後轉跌震盪逾1500點　指數跌破「44K」

快訊／台股大怒神！創高後轉跌震盪逾1500點　指數跌破「44K」

台股今（28日）雖以低盤開出，惟追價買盤挹注，指數翻紅，一路往上衝，指數大漲至44954.09點，創下史高紀錄，惟短線急漲，再上美伊戰事再起，指數翻黑，一度重挫至43378.24點，上下震盪高達1575點，史上第二大震點，跌破「44K」。

2026-05-28 11:49
國巨曝「下半年很忙」　5檔被動元件漲停刷新高

國巨曝「下半年很忙」　5檔被動元件漲停刷新高

國巨*（2327）昨（27）日股東會，董事長陳泰銘談到被動元件景氣看法，認為「公司下半年會很忙」，此話一出，今（28）日股價噴漲逾8%，來到769元新高，凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、九豪（6127）、立敦（6175）等五檔均高掛漲停，並創股價歷史新高。

2026-05-28 11:48
聯發科太狂！不止Google　郭明錤曝成為「馬斯克Terafab關鍵一環」

聯發科太狂！不止Google　郭明錤曝成為「馬斯克Terafab關鍵一環」

IC設計龍頭聯發科（2454） 成為Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發策略核心供應商，天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今（28日）在社群平台X發文指出，聯發科將為特斯拉執行馬斯克「Terafab」的巨型AI晶圓廠計畫的策略合作對象。

2026-05-28 11:04
史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2002」　10萬台幣多換逾2萬日圓

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2002」　10萬台幣多換逾2萬日圓

迎接即將來到暑假出遊旺季，在新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（28）日掛出「0.2002」，刷史上最甜價，拿10萬元新台幣換匯與2月中旬過年連假相比可以多換2萬1260日圓。

2026-05-28 10:14
世界先進看旺下半年　董座方略：價格調整持開放態度

世界先進看旺下半年　董座方略：價格調整持開放態度

晶圓代工廠世界先進（5347）今日召開股東常會，董事長方略會後表示，受惠人工智慧（AI）需求持續升溫，下半年整體景氣可望優於上半年，目前產能已呈現供不應求狀態。

2026-05-28 13:08
面板雙虎居穩居成交前2！群創爆量激戰翻黑　友達力撐紅盤

面板雙虎居穩居成交前2！群創爆量激戰翻黑　友達力撐紅盤

群創（3481）挾著FOPLP（扇出面板級先進封裝）轉型題材，今（28）日再度挺進50元大關，惟短線解牢賣壓出籠，股價翻黑，多空激戰，到10點半成交量飆出65萬張，位居上市成交量第一大個股，友達勁揚7%多，來到23.4元，重返五日線，居上市成交量第二大，彩晶（6116）展開落後補漲行情，跳空直拉到15.95元漲停價位，創下2022年3月以來新高。

2026-05-28 10:40
00407A不配息更賺！不敗教主點名「適合3族群」　6/4開始招募

00407A不配息更賺！不敗教主點名「適合3族群」　6/4開始招募

凱基投信於今年2月發行首檔不配息台股ETF 凱基台灣 TOP 50 ETF基金（009816），上市不到4個月，規模即衝上1300億元，乘勝追擊，將發行首檔不配息主動台股ETF 凱基台灣主動式ETF基金（00407A）。「不敗教主」陳重銘列出3優點，適合正在累積資產的小資族，不配息賺更多。

2026-05-28 17:51

讀者迴響

熱門新聞

台灣「最強妖股」連拉24根漲停！　專家拆解狂漲867%的3劇本

快訊／台股大怒神！創高後轉跌震盪逾1500點　指數跌破「44K」

快訊／台股新增15檔「抓去關」　從明起處置至6／ 10

杜金龍：高點上看5萬3後恐大洗盤

台指期夜盤狂飆！翻紅後強攻46K關卡

面板雙虎居穩居成交前2！群創爆量激戰翻黑　友達力撐紅盤

婦彩券忘在外套　整理衣物才驚覺中獎

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2002」　10萬台幣多換逾2萬日圓

黃仁勳到底講「Energy」還是「Electricity」　影片還原真相

快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點　台積電創高收跌5元

都無腦買0050！醫師自曝買法：關APP安心上班

台灣「非半導體232關稅優惠」生效　受惠名單一次看

長榮股東會領紀念品「大排長榮」　公司看海運市場維持審慎樂觀

快訊／台積電漲60元至2360刷新高　台股漲逾500點

「輝台宴」定義新一代AI平台　台灣供應鏈名單曝光

0050破百元還能買

台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停　 2家獲利提前開獎

千金股欣興股價創高後收跌　提前開獎「獲利大增4725%」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
黃仁勳3年前談台灣生態系！　今笑稱「我是對的」罕見講台股

黃仁勳3年前談台灣生態系！　今笑稱「我是對的」罕見講台股
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

喊話「能源至關重要」！　黃仁勳：輝達需要電力

喊話「能源至關重要」！　黃仁勳：輝達需要電力

嘉義BMW男狠撞路邊車逃逸！2小時被逮「恍惚結巴」又是毒駕

嘉義BMW男狠撞路邊車逃逸！2小時被逮「恍惚結巴」又是毒駕

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366