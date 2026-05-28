台股暴走外資轉賣！大砍面板加碼記憶體　買賣超10檔一次看

▲台股今大暴走，創高後再走跌。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（28日）大暴走，終場失守4萬4，其中，外資終結連5買，轉為賣超386.83億元，其中大砍面板廠，加碼記憶體股，買賣超第一分別是力積電（6770）買最多，群創（3481）被砍最多。
三大法人合計賣超 604.81 億元，外資賣超 386.83 億；自營商賣超 150.38 億元；投信賣超 67.59 億元。
外資今買超前10大個股，依序為力積電12萬688張、旺宏（2337）8萬1634張、南亞科（2408）6萬2166張、富邦金（2881）3萬3906張、英業達（2356）2萬5878張、京元電子（2449）2萬2857張、仁寶（2324）1萬9507張、遠東新（1402）1萬8907張、國泰金（2882）1萬7727張、鴻海（2317）1萬2866張。
外資今賣超前10大個股，依序為群創28萬9338張、台新新光金（2887）5萬9196張、華邦電（2344）5萬1733張、華南金（2880）4萬6412張、華通（2313）3萬3742張、第一金（2892）2萬5867張、南亞（1303）2萬5023張、玉山金（2884）1萬8091張、泰金寶-DR（9105）1萬8076張、廣達（2382）1萬7684張。
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