台股暴走外資轉賣！大砍面板加碼記憶體　買賣超10檔一次看

台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停 2家獲利提前開獎

台股今（28）日開高走低，指數創高後爆量轉跌，惟被動元件股展現相對強勢，11檔收漲停，由於類股漲勢驚人，遭處置個股排排站，另今（28）日有金山電（8042）、信昌電（6173）二家被要求提前公布獲利，以4月單月獲利來看，均較去年有逾1000%的成長。

00981T換股增刪各10檔！ 國巨*入列 踢除金融股佔一半

臺灣指數公司今（28）日公布「特選臺灣大型股代表25指數」成份股定期審核結果，該指數係由平衡凱基雙核收息（00981T）所追蹤，成份股納入南亞（1303）等10檔、刪除統一（1216）等10檔，並自今日盤後生效。

快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點 台積電創高收跌5元

台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌620.36點，以43636.44點作收，跌幅1.4％，成交量15904.76億元。

快訊／台股大怒神！創高後轉跌震盪逾1500點 指數跌破「44K」

台股今（28日）雖以低盤開出，惟追價買盤挹注，指數翻紅，一路往上衝，指數大漲至44954.09點，創下史高紀錄，惟短線急漲，再上美伊戰事再起，指數翻黑，一度重挫至43378.24點，上下震盪高達1575點，史上第二大震點，跌破「44K」。

國巨曝「下半年很忙」 5檔被動元件漲停刷新高

國巨*（2327）昨（27）日股東會，董事長陳泰銘談到被動元件景氣看法，認為「公司下半年會很忙」，此話一出，今（28）日股價噴漲逾8%，來到769元新高，凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、九豪（6127）、立敦（6175）等五檔均高掛漲停，並創股價歷史新高。

聯發科太狂！不止Google 郭明錤曝成為「馬斯克Terafab關鍵一環」

IC設計龍頭聯發科（2454） 成為Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發策略核心供應商，天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今（28日）在社群平台X發文指出，聯發科將為特斯拉執行馬斯克「Terafab」的巨型AI晶圓廠計畫的策略合作對象。

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2002」 10萬台幣多換逾2萬日圓

迎接即將來到暑假出遊旺季，在新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（28）日掛出「0.2002」，刷史上最甜價，拿10萬元新台幣換匯與2月中旬過年連假相比可以多換2萬1260日圓。

世界先進看旺下半年 董座方略：價格調整持開放態度

晶圓代工廠世界先進（5347）今日召開股東常會，董事長方略會後表示，受惠人工智慧（AI）需求持續升溫，下半年整體景氣可望優於上半年，目前產能已呈現供不應求狀態。

面板雙虎居穩居成交前2！群創爆量激戰翻黑 友達力撐紅盤

群創（3481）挾著FOPLP（扇出面板級先進封裝）轉型題材，今（28）日再度挺進50元大關，惟短線解牢賣壓出籠，股價翻黑，多空激戰，到10點半成交量飆出65萬張，位居上市成交量第一大個股，友達勁揚7%多，來到23.4元，重返五日線，居上市成交量第二大，彩晶（6116）展開落後補漲行情，跳空直拉到15.95元漲停價位，創下2022年3月以來新高。

00407A不配息更賺！不敗教主點名「適合3族群」 6/4開始招募

凱基投信於今年2月發行首檔不配息台股ETF 凱基台灣 TOP 50 ETF基金（009816），上市不到4個月，規模即衝上1300億元，乘勝追擊，將發行首檔不配息主動台股ETF 凱基台灣主動式ETF基金（00407A）。「不敗教主」陳重銘列出3優點，適合正在累積資產的小資族，不配息賺更多。