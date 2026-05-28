黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

▲輝達執行長黃仁勳出席兆元宴，宴請台灣供應鏈。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳 今（28）日晚間於老地方磚窯古早味懷舊餐廳再度舉辦被外界稱為「兆元宴」的供應鏈聚會，現場自傍晚起便吸引大批媒體守候，多位台灣AI伺服器與半導體供應鏈重量級董總接連現身，成為 COMPUTEX 展前最受矚目的科技圈聚會之一，按照往例，黃仁勳也在兆元宴和供應鏈老闆進行合影，此次坐在首排的七位，除了黃仁勳外，其餘6位分別是緯創董事長林憲銘、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、華碩董事長施崇棠，後排則有和碩董事長童子賢以及鴻海董事長劉揚偉等人。

黃仁勳昨日才剛在北士科舉辦輝達台灣員工大會，首度公開台灣新總部「Constellation」規劃藍圖，大談AI產業未來、台灣供應鏈與能源需求。今晚則延續AI熱潮，再度廣邀供應鏈夥伴餐敘，展現輝達與台灣科技業之間的高度連結。

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今日現場約自下午5點起，供應鏈高層陸續抵達。率先現身的是光寶科技 總經理邱森彬，隨後京元電子總經理張高薰也到場；接著包括奇鋐科技董事長沈慶行、緯創董事長林憲銘、宏碁董事長陳俊聖等人接連現身，英業達董事長葉力誠也在稍晚抵達。

隨後，台達電董事長鄭平、工業富聯董事長鄭弘孟、緯穎總經理林威遠，以及廣達電腦董事長林百里等人也陸續到場。

隨著黃仁勳壓軸現身，現場氣氛也推向高潮，還以不少民眾在旁圍觀歡呼，外界關注，在AI需求持續爆發、輝達市值衝上全球前段班之際，這場「兆元宴」不只是供應鏈聚餐，更被視為台灣AI產業鏈凝聚力與全球科技影響力的重要象徵。

