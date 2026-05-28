金融便利性制霸！ 每10萬人擁有ATM台數167台、電子支付比率81%

▲每10萬人擁有167台ATM。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會今（28）日公布去（2025）年「我國普惠金融衡量指標」，有八項國際比較指標表現均優於全球，以及亞洲平均，當中每十萬人擁有的ATM台數達167台，高於亞洲平均58.3台、全球平均52.3台，以及已開發國家平均79.6台，成年人使用電子化支付的比率為81.6%，高於全球平均51.9%、亞洲地區平均55%、已開發國家平均88.5%。

根據據金管會公布的去年衡量結果顯示，有八項國際比較指標表現均優於全球及亞洲平均，包含每十萬成年人擁有的商業銀行分支機構數、擁有的ATM數與行動支付交易筆數、每千成年人未償還貸款筆數、擁有的數位存款帳戶數與壽險保單持有人數、成年人擁有銀行帳戶之比率，以及成年人使用電子化支付的比率等。顯示我國民眾在取得金融服務上相對便利，金融商品的使用程度也相對較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，台灣每十萬成年人擁有的商業銀行分支機構數為17家，高於亞洲平均16.2家、全球平均16家，已開發家平均23家；每十萬人擁有的ATM數達167台，高於亞洲平均58.3台、全球平均52.3台，已開發國家平均79.6台。；每十萬人行動支付交易筆數達628.42萬筆，遠高亞洲平均308.51萬筆、全球平均487.38萬筆。

每千成年人擁有的數位存款帳戶數為1404個，高於亞洲平均1226個、全球平均1085個；成年人使用電子化支付的比率為81.6%，高於全球平均51.9%、亞洲地區平均55%，已開發國家平均88.5%。

今（2026）年金管會普惠金融衡量指標新增一項衡量指標，為增訂「提供手語翻譯服務比率」等1項衡量指標，以鼓勵金融機構深化金融友善服務，新增四項觀察指標部分，則是配合推動「全齡金融」政策，增訂「個人投資儲蓄帳戶(TISA)開戶數」、「安養信託受益人數」、「銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款核貸件數及額度」及「長期照顧保險有效契約件數」等4項觀察指標，以全面衡量不同年齡層之金融服務可及性與保障程度。

