ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

護國神山不只台積電　謝金河點名2公司讚「世界級大山」

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝金河點名聯發科，台達電，是除了台積電外的2座世界級大山。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣股市市值近期不斷上漲，並在25日達到4.95兆美元，成功超越印度的4.92兆美元，躍居全球第五大股票市場。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，一直以來，許多人都喜歡說台灣只有一個人的武林，只有一座神山台積電，如今台灣正迎來「群山效應」，聯發科，台達電已是2座世界級大山。

范疇5年前神預言　謝金河讚台灣成風雲國家

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝金河在27日臉書表示，他的已故好友范疇2020年疫情剛爆發時曾鐵口直斷，中國在習近平引導下，走上荒謬的回頭路，台灣在習近平幫助下，成為全球風雲國家，而近日台股持續放鞭炮，市值達4.95兆美元，超車印度成為全球第5大股市，「范疇５年前說這話，今天來檢視可以說是先知」。

謝金河說，出口在資通訊產業的助攻下，很有機會成為全球前10出口大國，一個小小台灣的經濟表現，全世界都看到，一直以來，許多人都喜歡說台灣只有一個人的武林，只有一座神山，也就是台積電，但他認為，台灣正逐漸迎來「群山效應」，更點名聯發科、台達電已成為2座世界級的大山。

聯發科追高通　台達電晉身2000億美元企業

謝金河說明，聯發科跳脫昔日手機晶片廠，搖身變成Ai ASIC供應鏈成員，甚至進一步挑戰AVGO，這個威力正逐漸呈現，他說，「聯發科市值到7.442兆台幣，大約為2366億美元，已經快追上高通，如果拿來和中國的企業來比，聯發科追過工業富聯，中國移動，可以排在12大。」

謝金河接著說，台達電則已是世界級的全球高壓直流輸電（HVDC）大廠，如今市值達到6.5458兆台幣，晉身為2000億美元級國際大企業，鴻海已經看不出到台達電的車尾燈，他還說，「值得一提的是，台達電子公司泰達電在泰國的地位有如台積電在台灣，今天泰達電漲到354泰銖，市值高達4.416兆泰銖，跟母公司加起來，市值已超過10兆台幣。」

聯電、國巨市值齊飆　謝金河嘆「先知成真」

謝金河最後說，除了聯發科、台達電外，聯電近日也表現亮眼，市值上漲到1.8兆元，被動元件大廠國巨市值也飆升至 1.45兆，他感嘆，「范疇5年前預見台灣成為風雲國家，今天正一步步兌現，真是先知」。

關鍵字： 聯發科台達電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【閃違停車出事了】79歲騎士倒地！ 險遭大貨車輾斃

推薦閱讀

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

輝達執行長黃仁勳 今（28）日晚間於老地方磚窯古早味懷舊餐廳再度舉辦被外界稱為「兆元宴」的供應鏈聚會，現場自傍晚起便吸引大批媒體守候，多位台灣AI伺服器與半導體供應鏈重量級董總接連現身，成為 COMPUTEX 展前最受矚目的科技圈聚會之一，按照往例，黃仁勳也在兆元宴和供應鏈老闆進行合影，此次坐在首排的七位，分別是緯創董事長林憲銘、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、華碩董事長施崇棠，後排則有和碩董事長童子賢以及鴻海董事長劉揚偉等人。

2026-05-28 18:51
快訊／台股新增7檔「抓去關」　被動元件廠禾伸堂延長處置

快訊／台股新增7檔「抓去關」　被動元件廠禾伸堂延長處置

證交所、櫃買中心今（28日）公布台股新增處置股名單，上市包括禾伸堂(3026)、台勝科（3532）、力成（6239）、悅城（6405）、森崴能源（6806）5檔；上櫃雲嘉南（3191）、聯寶（6821）有2檔，合計共7檔，處置時間均從明（29日）到6月11日。

2026-05-28 18:28
台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停　 2家獲利提前開獎

台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停　 2家獲利提前開獎

台股今（28）日開高走低，指數創高後爆量轉跌，惟被動元件股展現相對強勢，11檔收漲停，由於類股漲勢驚人，遭處置個股排排站，另今（28）日有金山電（8042）、信昌電（6173）二家被要求提前公布獲利，以4月單月獲利來看，均較去年有逾1000%的成長。

2026-05-28 16:07
00981T換股增刪各10檔！ 國巨*入列　踢除金融股佔一半

00981T換股增刪各10檔！ 國巨*入列　踢除金融股佔一半

臺灣指數公司今（28）日公布「特選臺灣大型股代表25指數」成份股定期審核結果，該指數係由平衡凱基雙核收息（00981T）所追蹤，成份股納入南亞（1303）等10檔、刪除統一（1216）等10檔，並自今日盤後生效。

2026-05-28 15:58
快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點　台積電創高收跌5元

快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點　台積電創高收跌5元

台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌620.36點，以43636.44點作收，跌幅1.4％，成交量15904.76億元。

2026-05-28 13:39
快訊／台股大怒神！創高後轉跌震盪逾1500點　指數跌破「44K」

快訊／台股大怒神！創高後轉跌震盪逾1500點　指數跌破「44K」

台股今（28日）雖以低盤開出，惟追價買盤挹注，指數翻紅，一路往上衝，指數大漲至44954.09點，創下史高紀錄，惟短線急漲，再上美伊戰事再起，指數翻黑，一度重挫至43378.24點，上下震盪高達1575點，史上第二大震點，跌破「44K」。

2026-05-28 11:49
國巨曝「下半年很忙」　5檔被動元件漲停刷新高

國巨曝「下半年很忙」　5檔被動元件漲停刷新高

國巨*（2327）昨（27）日股東會，董事長陳泰銘談到被動元件景氣看法，認為「公司下半年會很忙」，此話一出，今（28）日股價噴漲逾8%，來到769元新高，凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、九豪（6127）、立敦（6175）等五檔均高掛漲停，並創股價歷史新高。

2026-05-28 11:48
聯發科太狂！不止Google　郭明錤曝成為「馬斯克Terafab關鍵一環」

聯發科太狂！不止Google　郭明錤曝成為「馬斯克Terafab關鍵一環」

IC設計龍頭聯發科（2454） 成為Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發策略核心供應商，天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今（28日）在社群平台X發文指出，聯發科將為特斯拉執行馬斯克「Terafab」的巨型AI晶圓廠計畫的策略合作對象。

2026-05-28 11:04
史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2002」　10萬台幣多換逾2萬日圓

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2002」　10萬台幣多換逾2萬日圓

迎接即將來到暑假出遊旺季，在新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（28）日掛出「0.2002」，刷史上最甜價，拿10萬元新台幣換匯與2月中旬過年連假相比可以多換2萬1260日圓。

2026-05-28 10:14
世界先進看旺下半年　董座方略：價格調整持開放態度

世界先進看旺下半年　董座方略：價格調整持開放態度

晶圓代工廠世界先進（5347）今日召開股東常會，董事長方略會後表示，受惠人工智慧（AI）需求持續升溫，下半年整體景氣可望優於上半年，目前產能已呈現供不應求狀態。

2026-05-28 13:08

讀者迴響

熱門新聞

即／台指期夜盤狂飆911點！

華為韜定律會威脅台積電？黃仁勳霸氣回應

快訊／台股新增7檔「抓去關」　被動元件廠禾伸堂延長處置

《金融時報》：黃仁勳將進北京清華顧問會

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

杜金龍：高點上看5萬3後恐大洗盤

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

台灣「最強妖股」連拉24根漲停！　專家拆解狂漲867%的3劇本

威力彩連25槓　下期頭獎飆7億

威力彩「頭獎6.5億」號碼出爐

0050破百元還能買

台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停　 2家獲利提前開獎

黃仁勳兆元宴寵粉　合體魏哲家發便當

杜金龍2次解定存買台積電

國巨曝「下半年很忙」　5檔被動元件漲停刷新高

00981T換股增刪各10檔！ 國巨*入列　踢除金融股佔一半

兆元宴黃仁勳畫像出自四維航藍家姊妹母親張謙謙　永擎要當鎮廠之寶

土方之亂＋戰爭影響　營造工程物價指數4月再度走高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

出一張嘴？被問沈伯洋、吳思瑤曾幫協調變電所　蔣萬安：沒有

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366