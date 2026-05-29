護國神山不只台積電　謝金河點名2公司讚「世界級大山」

▲謝金河點名聯發科，台達電，是除了台積電外的2座世界級大山。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣股市市值近期不斷上漲，並在25日達到4.95兆美元，成功超越印度的4.92兆美元，躍居全球第五大股票市場。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，一直以來，許多人都喜歡說台灣只有一個人的武林，只有一座神山台積電，如今台灣正迎來「群山效應」，聯發科，台達電已是2座世界級大山。

范疇5年前神預言 謝金河讚台灣成風雲國家

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謝金河在27日臉書表示，他的已故好友范疇2020年疫情剛爆發時曾鐵口直斷，中國在習近平引導下，走上荒謬的回頭路，台灣在習近平幫助下，成為全球風雲國家，而近日台股持續放鞭炮，市值達4.95兆美元，超車印度成為全球第5大股市，「范疇５年前說這話，今天來檢視可以說是先知」。

謝金河說，出口在資通訊產業的助攻下，很有機會成為全球前10出口大國，一個小小台灣的經濟表現，全世界都看到，一直以來，許多人都喜歡說台灣只有一個人的武林，只有一座神山，也就是台積電，但他認為，台灣正逐漸迎來「群山效應」，更點名聯發科、台達電已成為2座世界級的大山。

聯發科追高通 台達電晉身2000億美元企業

謝金河說明，聯發科跳脫昔日手機晶片廠，搖身變成Ai ASIC供應鏈成員，甚至進一步挑戰AVGO，這個威力正逐漸呈現，他說，「聯發科市值到7.442兆台幣，大約為2366億美元，已經快追上高通，如果拿來和中國的企業來比，聯發科追過工業富聯，中國移動，可以排在12大。」

謝金河接著說，台達電則已是世界級的全球高壓直流輸電（HVDC）大廠，如今市值達到6.5458兆台幣，晉身為2000億美元級國際大企業，鴻海已經看不出到台達電的車尾燈，他還說，「值得一提的是，台達電子公司泰達電在泰國的地位有如台積電在台灣，今天泰達電漲到354泰銖，市值高達4.416兆泰銖，跟母公司加起來，市值已超過10兆台幣。」

聯電、國巨市值齊飆 謝金河嘆「先知成真」

謝金河最後說，除了聯發科、台達電外，聯電近日也表現亮眼，市值上漲到1.8兆元，被動元件大廠國巨市值也飆升至 1.45兆，他感嘆，「范疇5年前預見台灣成為風雲國家，今天正一步步兌現，真是先知」。