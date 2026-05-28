快訊／威力彩「頭獎6.5億」號碼出爐　對中7碼立刻翻轉人生

黃仁勳「AI兆元宴」來了！ 6大龍頭大廠老闆齊坐首排

輝達執行長黃仁勳 今（28）日晚間於老地方磚窯古早味懷舊餐廳再度舉辦被外界稱為「兆元宴」的供應鏈聚會，現場自傍晚起便吸引大批媒體守候，多位台灣AI伺服器與半導體供應鏈重量級董總接連現身，成為 COMPUTEX 展前最受矚目的科技圈聚會之一，按照往例，黃仁勳也在兆元宴和供應鏈老闆進行合影，此次坐在首排的七位，分別是緯創董事長林憲銘、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、華碩董事長施崇棠，後排則有和碩董事長童子賢以及鴻海董事長劉揚偉等人。

快訊／台股新增7檔「抓去關」 被動元件廠禾伸堂延長處置

證交所、櫃買中心今（28日）公布台股新增處置股名單，上市包括禾伸堂(3026)、台勝科（3532）、力成（6239）、悅城（6405）、森崴能源（6806）5檔；上櫃雲嘉南（3191）、聯寶（6821）有2檔，合計共7檔，處置時間均從明（29日）到6月11日。

台股暴走下殺！被動元件11檔收漲停 2家獲利提前開獎

台股今（28）日開高走低，指數創高後爆量轉跌，惟被動元件股展現相對強勢，11檔收漲停，由於類股漲勢驚人，遭處置個股排排站，另今（28）日有金山電（8042）、信昌電（6173）二家被要求提前公布獲利，以4月單月獲利來看，均較去年有逾1000%的成長。

00981T換股增刪各10檔！ 國巨*入列 踢除金融股佔一半

臺灣指數公司今（28）日公布「特選臺灣大型股代表25指數」成份股定期審核結果，該指數係由平衡凱基雙核收息（00981T）所追蹤，成份股納入南亞（1303）等10檔、刪除統一（1216）等10檔，並自今日盤後生效。

快訊／台股收跌620點、上下震盪1700點 台積電創高收跌5元

台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌620.36點，以43636.44點作收，跌幅1.4％，成交量15904.76億元。

快訊／台股大怒神！創高後轉跌震盪逾1500點 指數跌破「44K」

台股今（28日）雖以低盤開出，惟追價買盤挹注，指數翻紅，一路往上衝，指數大漲至44954.09點，創下史高紀錄，惟短線急漲，再上美伊戰事再起，指數翻黑，一度重挫至43378.24點，上下震盪高達1575點，史上第二大震點，跌破「44K」。

國巨曝「下半年很忙」 5檔被動元件漲停刷新高

國巨*（2327）昨（27）日股東會，董事長陳泰銘談到被動元件景氣看法，認為「公司下半年會很忙」，此話一出，今（28）日股價噴漲逾8%，來到769元新高，凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、九豪（6127）、立敦（6175）等五檔均高掛漲停，並創股價歷史新高。

聯發科太狂！不止Google 郭明錤曝成為「馬斯克Terafab關鍵一環」

IC設計龍頭聯發科（2454） 成為Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發策略核心供應商，天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今（28日）在社群平台X發文指出，聯發科將為特斯拉執行馬斯克「Terafab」的巨型AI晶圓廠計畫的策略合作對象。

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2002」 10萬台幣多換逾2萬日圓

迎接即將來到暑假出遊旺季，在新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（28）日掛出「0.2002」，刷史上最甜價，拿10萬元新台幣換匯與2月中旬過年連假相比可以多換2萬1260日圓。

世界先進看旺下半年 董座方略：價格調整持開放態度

晶圓代工廠世界先進（5347）今日召開股東常會，董事長方略會後表示，受惠人工智慧（AI）需求持續升溫，下半年整體景氣可望優於上半年，目前產能已呈現供不應求狀態。