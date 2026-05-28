黃仁勳將加入北京清華顧問委員會！與庫克、馬斯克同列　背後盤算曝

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期才因訪台、宣布輝達海外總部落腳北士科，再度掀起「AI旋風」，如今又傳出新動向。根據英國《金融時報》報導，黃仁勳已接受北京清華大學經濟管理學院邀請，將加入該院顧問委員會，與蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、全球首富馬斯克（Elon Musk）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）及臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）等國際科技巨頭同列，引發外界高度關注。

報導引述知情人士指出，黃仁勳近期積極維持與北京的關係，除了日前曾陪同美國總統川普訪中外，如今再傳出加入清華經管學院顧問委員會的消息，也被解讀為希望在美中科技戰持續升溫、美國限制先進AI晶片輸中的情況下，仍保留與中國學界及企業界的互動管道。

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▲川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

與庫克、馬斯克同列 清華顧問委員會背景曝光

根據清華大學官網資料，清華經濟管理學院顧問委員會成立於2000年，由時任中國國務院總理朱鎔基推動成立，宗旨之一是協助學院強化國際聯繫並制定長期發展策略。該委員會目前共有65名成員，主席由蘋果執行長庫克擔任，成員則涵蓋全球科技與金融界重量級人物，包括馬斯克、祖克柏、納德拉，以及摩根大通、花旗、貝萊德等國際金融巨頭高層。

報導指出，該委員會每年都會在北京召開年會，也被視為中國政商界與全球企業領袖交流的重要平台之一。過往中國國家主席習近平曾多次接見顧問委員成員，前中國國家副主席王岐山也曾出席相關活動。由於清華大學與中國高科技產業、科研體系關係密切，因此黃仁勳此番加入，也讓外界對其背後戰略意涵產生不少聯想。

▲北京清華大學。（圖／翻攝自視覺中國）

黃仁勳坦言「市場讓給華為」 仍想維持中國布局

事實上，隨著美國近年持續收緊AI晶片出口限制，輝達在中國市場面臨龐大壓力。黃仁勳日前接受CNBC專訪時就坦言，在美方出口管制之下，輝達「大致上已經把中國市場讓給華為」，並直言中國市場需求依舊龐大，華為近年表現也相當強勁。

不過，黃仁勳也強調，輝達仍希望持續服務中國市場，「我們在那裡有很多客戶、很多合作夥伴，而且已經深耕30年。」外界分析，儘管短期內高階AI晶片銷中仍難有突破，但黃仁勳透過參與中國重要產學平台，顯然仍希望在美中科技角力之間，維持與中國市場的長期連結。

另一方面，黃仁勳日前在台北北士科輝達總部預定地舉辦台灣員工大會時，也曾提到未來輝達在台灣需要大量電力，能源成長將對台灣GDP相當重要。當時蔣萬安更親自出席，致贈象徵城市最高禮遇的「台北市鑰」，宣示歡迎輝達深化在台布局。不過如今隨著黃仁勳將加入北京清華顧問委員會消息曝光，也再度掀起外界對美中科技戰、AI產業與地緣政治之間關係的討論。